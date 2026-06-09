Američki mediji žestoko isprozivali novo filmsko ostvarenje "Gospodari svemira", odnosno "Hi Mena koji ne pokušava da bude pametniji nego što jeste".

Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios

Nakon godina iščekivanja, brojnih promena u produkciji i nagađanja fanova, svijet je konačno dobio priliku da vidi kako izgleda moderna vizija Eternije. Ipak, kritika je na prvi pogled zaključila - ovo neće biti pretvoreno u franšizu!

Film u režiji Travisa Najta je prema kritičarima snimljen isključivo da vas zabavi. "Lagan je poput helijuma i u svojoj prostodušnoj glavi nema nijednu ozbiljnu misao", piše Njujork post.

Priča o prelijepom svijetu Eterniji, koji pada pod vlast Skeletora i njegove pomoćnice suptilno nazvane Evil-Lyn, lako je pratiti jer smo je već vidjeli u mnogo različitih verzija. Kada kralj i kraljica budu zarobljeni, mali princ Adam biva poslat na Zemlju od strane čarobnice, zajedno sa Mačem moći, u nadi da će se jednog dana vratiti i spasiti svoj dom.

Vidi opis "Kao da nema nijedne misli u toj glupoj glavi": Kritika urnisala nove "Gospodare svemira", bolje da nisu ni snimali film Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios Br. slika: 8 8 / 8

Tada nastaje zaplet koji nas vodi do odraslog Adama, koji živi u Oklahoma Sitiju.

"Svi misle da je pomalo čudan, ali dobronameran, a pritom je izgubio onaj najvažniji mač sa kojim je stigao na Zemlju. Dane provodi pretražujući internet forume na poslu u pokušaju da ga pronađe. 'Bićete otpušteni ako ne prestanete da tražite oružje tokom radnog vremena', kaže mu službenica iz ljudskih resursa.

Srećom po Adama, on uspijeva da povrati mač, nakon čega ga njegova prijateljica, ratnica i gotovo božansko biće Tila, vraća u Eterniju kako bi se sukobio sa Skeletorom", stoji u kritici, ali tu se ne završava priča.

"Najbolja riječ za Adama — poznatijeg kao Hi-Men — bila bi 'himbo'(od bimbo). Lijep je, plavokos i nema mnogo dokaza da umije da čita".

Izvor: printscreen/youtube/Amazon MGM Studios

Džared Leto igra Skeletora, mada kada ga on ne igra? Pošto negativac ima lobanju umjesto glave, a glas mu je izobličen kao u telefonskom pozivu otmičara, teško je prepoznati da je to zaista Leto. Ipak, liku daje određenu teatralnost i ekstravaganciju nalik Timu Kariju.

Najbliže ozbiljnom razvoju lika dolazi Idris Elba u ulozi Dankana, Tilinog oca i generala koji je obučavao mladog Adama. On je propali alkoholičar koji mora ponovo da stane na noge. Elba uspijeva da ovoj inače vrlo laganoj priči podari izvjesnu težinu i dostojanstvo.

Borbe su energične, šarenolike i prepune boja, čak i za mjesto poput zamka Grejskal, iako ih ima možda i previše. Ali to teško da je problem jedinstven za ovaj film. Akcione scene dodatno podiže veoma zarazna muzika nalik zvuku arkadnih video-igara, koju su komponovali Danijel Pemberton i Brajan Mej.

Pogledajte trejler:

He-Man Gospodari svemira Izvor: Youtube / Amazon MGM Studios

Koliko god film bio zabavan, postoji neizbježan problem sa kojim će se Masters of the Universe suočiti.

Uložiti 200 miliona dolara u film zasnovan na manje popularnoj franšizi djeluje prilično nepromišljeno. Zato je vjerovatno da će ovaj film ostati samo jednokratna, mada zabavna avantura. Teško je zamisliti da će ova franšiza opstati zauvijek — čak ni u Eterniji".