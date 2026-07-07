Životni put holivudske zvijezde Mekolija Kalkina obilježili su rani svjetski uspjeh, pravna borba sa roditeljima oko novca i kasniji povratak glumi.

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Iako će za mnoge zauvijek ostati simpatični Kevin iz kultnog božićnog filma "Sam u kući", životna priča Mekolija Kalkina krije mnogo više od njegove najpoznatije uloge.

Mekoli Karson Kalkin rođen je 26. avgusta 1980. u Njujorku. Odrastao je u brojnoj porodici, a glumom je počeo da se bavi već kao dijete. Prve televizijske i filmske uloge ostvario je krajem 1980-ih, ali svjetsku slavu stekao je sa tek deset godina. Prelomni trenutak njegove karijere dogodio se 1990. godine kada je utjelovio Kevina Mekalistera u filmu "Sam u kući". Film je postao veliki svjetski hit, a Kalkin preko noći jedna od najpoznatijih dječijih zvijezda. Dvije godine kasnije uspjeh je ponovio u nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku", koji je dodatno učvrstio njegov status u Holivudu.

Pogledajte u galeriji Mekolija Kalkina u filmu "Sam u kući"

Vidi opis Sa 10 godina bio je najplaćeniji glumac, a onda se odao porocima: Život omiljenog dječaka bio je surov Mekoli Kalkin i Ketrin O'Hara u filmu Sam u kući Ketrin O’Hara i Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Ketrin O’Hara i Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Print Screen Jutjub Br. slika: 7 7 / 7

Uspon u Holivudu i povlačenje iz glume

Tokom prve polovine 1990-ih glumio je i u filmovima "Moja djevojka", "Dobri sin", "Richie Rich" i "The Pagemaster". Zbog velikog uspjeha bio je jedan od najplaćenijih dječijh glumacasvog vremena. Iako je njegova karijera bila u usponu, Kalkin se kao tinejdžer povukao iz glume. U tom periodu mediji su pratili njegov težak odnos sa roditeljima, koji su vodili pravnu bitku oko upravljanja njegovom zaradom. Kako bi zaštitio svoju imovinu, zatražio je da roditelji više ne upravljaju njegovim finansijama.

Privatan život

Kasnije se povremeno vraćao glumi i okušao se u drugim kreativnim projektima. Pojavljivao se u televizijskim serijama, nezavisnim filmovima i muzičkim spotovima, a bio je i član humorističkog rok sastava "The Pizza Underground".

Pogledajte u galeriji fotografije Mekolija Kalkina i Brende Song:

Vidi opis Sa 10 godina bio je najplaćeniji glumac, a onda se odao porocima: Život omiljenog dječaka bio je surov Mekoli Kalkin i Brenda Song proslavljaju njenu pesmu 90s Raver Mekoli Kalkin i Brenda Song u voznom parku Mekoli Kalkin i Brenda Song Mekoli Kalkin i Brenda Song u voznom parku Mekoli Kalkin i Brenda Song Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Privatni život takođe je često bio u središtu pažnje. Godinama je bio u vezi sa glumicom Milom Kunis, a od 2017. u vezi je sa glumicom Brendom Song. Par je 2021. dobio sina Dakotu, nazvanog u čast Kalkinove pokojne sestre, a 2022. dobili su i drugo dijete.

Poslednjih godina Mekoli Kalkin se ponovo češće pojavljuje u javnosti. Godine 2023. dobio je zvijezdu na holivudskoj "Stazi slavnih", čime je odato priznanje njegovom doprinosu filmskoj industriji. Iako ga publika i danas najviše pamti kao simpatičnog Kevina iz filma "Sam u kući", Mekoli Kalkin uspio je da pronađe ravnotežu između privatnog života i povremenih glumačkih angažmana. Njegova priča ostaje jedna od najpoznatijih među dječijim zvijezdama Holivuda i podsjetnik na izazove koje slava može donijeti već u najranijem dobu.

(Kurir.rs/Showbuzz)



