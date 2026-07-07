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Sa 10 godina bio je najplaćeniji glumac, a onda se odao porocima: Život omiljenog dječaka bio je surov

Sa 10 godina bio je najplaćeniji glumac, a onda se odao porocima: Život omiljenog dječaka bio je surov

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Životni put holivudske zvijezde Mekolija Kalkina obilježili su rani svjetski uspjeh, pravna borba sa roditeljima oko novca i kasniji povratak glumi.

Mekoli Karson Kalkin životna priča Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Iako će za mnoge zauvijek ostati simpatični Kevin iz kultnog božićnog filma "Sam u kući", životna priča Mekolija Kalkina krije mnogo više od njegove najpoznatije uloge.

Mekoli Karson Kalkin rođen je 26. avgusta 1980. u Njujorku. Odrastao je u brojnoj porodici, a glumom je počeo da se bavi već kao dijete. Prve televizijske i filmske uloge ostvario je krajem 1980-ih, ali svjetsku slavu stekao je sa tek deset godina. Prelomni trenutak njegove karijere dogodio se 1990. godine kada je utjelovio Kevina Mekalistera u filmu "Sam u kući". Film je postao veliki svjetski hit, a Kalkin preko noći jedna od najpoznatijih dječijih zvijezda. Dvije godine kasnije uspjeh je ponovio u nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku", koji je dodatno učvrstio njegov status u Holivudu.

Pogledajte u galeriji Mekolija Kalkina u filmu "Sam u kući"

Uspon u Holivudu i povlačenje iz glume

Tokom prve polovine 1990-ih glumio je i u filmovima "Moja djevojka", "Dobri sin", "Richie Rich" i "The Pagemaster". Zbog velikog uspjeha bio je jedan od najplaćenijih dječijh glumacasvog vremena. Iako je njegova karijera bila u usponu, Kalkin se kao tinejdžer povukao iz glume. U tom periodu mediji su pratili njegov težak odnos sa roditeljima, koji su vodili pravnu bitku oko upravljanja njegovom zaradom. Kako bi zaštitio svoju imovinu, zatražio je da roditelji više ne upravljaju njegovim finansijama.

Privatan život 

Kasnije se povremeno vraćao glumi i okušao se u drugim kreativnim projektima. Pojavljivao se u televizijskim serijama, nezavisnim filmovima i muzičkim spotovima, a bio je i član humorističkog rok sastava "The Pizza Underground".

Pogledajte u galeriji fotografije Mekolija Kalkina i Brende Song:

Privatni život takođe je često bio u središtu pažnje. Godinama je bio u vezi sa glumicom Milom Kunis, a od 2017. u vezi je sa glumicom Brendom Song. Par je 2021. dobio sina Dakotu, nazvanog u čast Kalkinove pokojne sestre, a 2022. dobili su i drugo dijete.

Poslednjih godina Mekoli Kalkin se ponovo češće pojavljuje u javnosti. Godine 2023. dobio je zvijezdu na holivudskoj "Stazi slavnih", čime je odato priznanje njegovom doprinosu filmskoj industriji. Iako ga publika i danas najviše pamti kao simpatičnog Kevina iz filma "Sam u kući", Mekoli Kalkin uspio je da pronađe ravnotežu između privatnog života i povremenih glumačkih angažmana. Njegova priča ostaje jedna od najpoznatijih među dječijim zvijezdama Holivuda i podsjetnik na izazove koje slava može donijeti već u najranijem dobu.

(Kurir.rs/Showbuzz)

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