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Zvijezda "Smrtonosnog oružja" otkrio tešku dijagnozu: Glumac već godinama živi sa Alchajmerom

Zvijezda "Smrtonosnog oružja" otkrio tešku dijagnozu: Glumac već godinama živi sa Alchajmerom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Legendarni glumac Deni Glover otkrio je u ekskluzivnom intervjuu da već nekoliko godina živi sa Alchajmerovom bolešću.

deni glover boluje od alchajmerove bolesti Izvor: Everett Collection/Shutterstock

Zvijezda filma "Smrtonosno oružje", Deni Glover (79), podijelila je sa Lesterom Holtom da mu je ova progresivna neurodegenerativna bolest dijagnostikovana prije nekoliko godina.

Legendarni glumac Deni Glover otkrio je u ekskluzivnom intervjuu za emisiju "TODAY" da već nekoliko godina živi sa Alchajmerovom bolešću.

Glover (79) i njegova porodica razgovarali su sa bivšim voditeljem emisije "NBC Nightly News" Lesterom Holtom u intervjuu koji je emitovan 1. jula. Oni su dali uvid u to kako danas izgleda život četvorostrukog dobitnika nagrade Emi i zašto je odlučio da baš sada javno podijeli svoju dijagnozu.

"Siguran sam da će se stvari mijenjati kako bolest bude napredovala", rekao je Glover.

Međutim, uz snažnu porodičnu podršku, on osjeća da ima snage da se suoči sa ovim neizlječivim poremećajem mozga.

"Apsolutno", rekao je. "Oni mi čuvaju leđa."

Glover je jedan od više od 7 miliona Amerikanaca starijih od 65 godina koji žive sa Alchajmerovom bolešću - progresivnim, fatalnim neurodegenerativnim oboljenjem koje ljudima oduzima sjećanja. Prema podacima Asocijacije za Alchajmerovu bolest, Afroamerikanci imaju dvostruko veće šanse da razviju Alchajmerovu bolest ili neki drugi oblik demencije u poređenju sa bijelcima, piše "TODAY".

Asocijacija za Alchajmerovu bolest sada sarađuje sa Gloverom i savjetuje da jednostavne akcije - poput fizičke aktivnosti, kontrole krvnog pritiska i dijabetesa, kvalitetnog sna i društvene povezanosti, mogu biti ključne u borbi protiv ove bolesti. Ova organizacija naglašava koliko rano otkrivanje može da napravi razliku, jer kognitivni pad može početi i do 15 godina prije same dijagnoze demencije.

Otkako mu je postavljena dijagnoza, Gloverovi pokreti, govor i pamćenje su se usporili. Ipak, on je i dalje aktivan, prisustvuje događajima i angažovan je u svojoj zajednici u rodnom San Francisku.

"Mogao bih da živim sa tim, u izvjesnom smislu", rekao je Glover o svom stanju.

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Sa više od 170 uloga na filmu i televiziji tokom karijere duge skoro 40 godina, zvijezda "Smrtonosnog oružja" učvrstila je svoje mjesto u istoriji kinematografije. On i njegova porodica vjeruju da mogu pomoći u uklanjanju stigme koja prati Alchajmerovu bolest tako što će otvoreno govoriti o njegovom stanju.

"Mislim da je zaista važno da on ima kontrolu nad sopstvenim narativom, nad svojom životnom pričom", rekla je Gloverova ćerka Mandisa u razgovoru sa Holtom. "To je zaista važno. I trenutak je sada. Kada je bolji trenutak nego sada da govori u svoje ime?"

"To je važno jer ljudi ponekad postavljaju pitanja, a ja ne želim da budem neiskrena i da kažem: ’O, da, sve je u redu. Sve je sjajno"', dodala je ona.

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Glover se sa Holtom prisjetio i svoje glumačke karijere koja je počela u njegovim ranim dvadesetim na Državnom univerzitetu u San Francisku. Slavni dramski pisac Amiri Baraka podstakao ga je da izađe na scenu.

"Došao je i rekao: 'Neki od vas, takozvanih revolucionara, izađite i igrajte u predstavama'", ispričao je Glover."Nikada prije toga nisam bio na sceni."

Do filmske slave je stigao osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka kao detektiv Rodžer Murto, pored Martina Rigsa kojeg je tumačio Mel Gibson u filmovima "Smrtonosno oružje". U kultnoj sceni iz filma "Smrtonosno oružje 2", moraju da ga spasavaju nakon što je sjeo na toaletnu šolju u svojoj kući na koju je postavljena bomba. Ta scena je postala toliko upečatljiva da je Glover rekao da su mu ljudi donosili toaletne šolje na javne nastupe.

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Alchajmerova bolest deni glover glumci

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