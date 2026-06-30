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Glumac otkrio tajne sa snimanja hit serije "Breaking Bad": Napisao knjigu o svemu što se dešavalo iza kulisa

Glumac otkrio tajne sa snimanja hit serije "Breaking Bad": Napisao knjigu o svemu što se dešavalo iza kulisa

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Obožavaoci serije "Breaking Bad" ("Čista hemija") uskoro će dobiti priliku da saznaju pojedinosti dešavanja iza kamera jednog od najuspješnijih televizijskih projekata svih vremena.

Glumac Din Noris napisao knjigu o seriji Breaking bad Izvor: Youtube printscreen / Crime coded

"Breaking bad", kultna kriminalistička drama o Volteru Vajtu, srednjoškolskom profesoru hemije koji, nakon dijagnoze neizlječivog raka pluća, počinje da proizvodi i prodaje metamfetamin kako bi finansijski obezbijedio porodicu, je pobrala simpatije širom svijeta i postala jedna od najgledanijih ikada!

Glumac Din Noris, koji je tumačio agenta Hanka Šrejdera u seriji "Breaking bad", pripremio je knjigu posvećenu nastanku serije, u kojoj će biti objavljeni brojni do sada nepoznati detalji sa snimanja.

Knjiga "Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad", koju je Noris napisao zajedno sa autorom Džoom Lejdenom, u prodaji će se naći 3. novembra 2026. godine. Riječ je o prvom zvaničnom izdanju iz univerzuma serije poslije više od četiri godine.

@deannorris6Preorder DO WHAT YOU’RE GONNA DO the definitive oral history of Breaking Bad. Preorder at Barnes and Noble online 6/23 thru 6/26 and get 25% off!! Coupon PREORDER25#bnpreorder♬ original sound - Dean Norris

Autor najavljuje da će publikacija sadržati ekskluzivne razgovore sa glumcima i članovima produkcije, kao i priče koje do sada nisu bile poznate javnosti.

"Prepuna je priča koje do sada nisu ispričane i ekskluzivnih intervjua sa nevjerovatnim ljudima koji su ovu seriju oživjeli", poručio je Noris predstavljajući knjigu, piše Screen Rant. 

Posebna pažnja posvećena je epizodi "Ozymandias", koja se godinama smatra vrhuncem cijele serije, i jednom od najbolje ocenjenih televizijskih epizoda ikada snimljenih. Upravo u njoj se završava priča o Hanku Šrejderu, jednom od omiljenih likova među publikom.

Prisjetimo se serije:

Naslov knjige inspirisan je Henkovim posljednjim riječima iz te epizode – "Do what you're gonna do" ("Uradi ono što namjeravaš da uradiš"), koje izgovara neposredno prije nego što ga ubije Džek Velker, vođa neonacističke grupe.

Prisjetimo se ove scene:

Breaking bad Ozyamandis scena serija
Izvor: Youtube / Breaking Bad & Better Call Saul

(Mondo.rs)

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Tagovi

glumci serije

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