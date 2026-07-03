Šok transformacija glumca sve ostavila bez teksta: Niko ga ne prepoznaje

Fanovi serije „Suits“ nisu mogli da vjeruju svojim očima nakon što je jedna od zvijezda serije pokazala potpuno novi, gotovo neprepoznatljiv izgled.

Izvor: YouTube/Suits official

U ovoj pravnoj drami glumili su, između ostalih, Megan Markl kao Rejčel Zejn, Gabrijel Maht kao Harvi Spekter i Patrik Džej Adams kao Majkl Ros.

Sada je Rik Hofman, koji je u seriji tumačio Luisa Lita, pokazao rezultate svog napornog rada i posvećenosti, ostavivši fanove oduševljenim svojim novim izgledom.

Na Instagramu je objavio novu fotografiju uz opis: "Prošlo je dosta vremena", i podijelio selfi ispred ogledala na kojem se vidi njegova nova transformacija.

Fanovi su pohrlili u komentare da ga pitaju kako je uspio da postigne ovakvu promjenu, jer izgleda drastično drugačije nego u vrijeme kada je glumio u seriji „Suits“.

"Mogu li da pitam koja je vaša tajna za mršavljenje? Izgledate sjajno!", napisao je jedan pratilac, a Hoffman je rado odgovorio:

"Intenzivan režim povremenog posta i keto dijeta. Bez alkohola".

"Kakva transformacija!", napisao je jedan fan, dok se drugi našalio: "Nisam znao da povremeni post može da podstakne rast kose“, aludirajući na njegovu bujnu novu frizuru.

Ovako je nekad izgledao:

Podršku svom bivšem kolegi pružila je i njegova koleginica iz serije Sara Raferti, koja je igrala Donu Polsen, ostavivši nekoliko emotikona podrške i pohvala za njegovu transformaciju.

(Mondo.rs)