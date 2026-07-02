Netflix hitovi koje svi gledaju: Ovih pet serija trenutno dominira

Izdvajamo serije koje dominiraju na našem podneblju, a koje su dobar prijedlog za večernji bindž

Izvor: Netflix/YouTube/screenshot

Kažu da ukus publike najbolje oslikava trenutno stanje uma jedne nacije, a sudeći po Netflix trendovima - privlače nas opasne tajne, istiniti zločini i bijeg od realnosti. Bilo da je riječ o luksuznom raju koji krije jezivu istinu ili o potresnim pričama koje su promijenile istoriju, domaći gledaoci su pronašli svoje nove opsesije.

Ako ste proveli sate skrolujući kroz početnu stranu tražeći šta da gledate, olakšaćemo vam posao - donosimo detaljan vodič kroz serije koje su trenutno najgledanije i o kojima svi pričaju na mrežama.

I Will Find You

I will find you Izvor: Netflix

Napeti triler prati čovjeka koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva sopstvenog sina - zločina koji zapravo nije počinio. Međutim, pet godina kasnije, on dobija fotografiju od anonimnog izvora na kojoj u pozadini vidi dječaka koji nevjerovatno liči na njegovog sina. Shvativši da mu je dijete živo, on organizuje bjekstvo iz zatvora i kreće u opasnu, očajničku potragu za istinom kako bi spasao sina i sprao ljagu sa svog imena.

Oasis: Season 1

Oasis Sezona 1 Izvor: YouTube

Serija nas vodi iza zatvorenih vrata luksuznog odmarališta rezervisanog isključivo za odabranu, privilegovanu elitu. Ovo je destinacija na kojoj bi svako poželio da provede ljeto: privatne plaže, beskrajne žurke, apsolutna bezbjednost i obećanje savršenog odmora. Dok mladi uživaju u potpunoj slobodi, ludim noćnim izlascima i porocima, djeluje kao da ništa ne može da sruši iluziju ovog raja.

Međutim, sve se mijenja kada misteriozni nestanak primora policiju da upadne u odmaralište. Donosi se hitna odluka: niko ne smije da napusti kompleks. Svi su osumnjičeni. Od tog trenutka, mračne tajne počinju da isplivavaju na površinu, a preplašeni tinejdžeri sami pokreću istragu kako bi otkrili šta se zapravo krije iza blještave fasade ovog raja. Jer, na mjestu gdje svako ima nešto da izgubi - niko nije potpuno nevin.

Another Self: Season 3

Another Self: Season 3 Izvor: YouTube

Ova izuzetno popularna turska drama (kod nas prevedena i kao "Maslina") u svojoj trećoj sezoni nastavlja emotivnu priču o tri nerazdvojne prijateljice - Adi, Sevgi i Lejli. Nakon što su kroz tehniku porodičnih konstelacija i duhovno putovanje u primorskom gradiću pokušale da zacijele svoje traume, bolesti i ljubavne probleme, nova sezona donosi nove životne prekretnice. Djevojke se suočavaju sa posljedicama svojih odluka iz prošlosti, novim ljubavnim izazovima i dubljim porodičnim tajnama koje ponovo testiraju njihovo prijateljstvo.

Avatar: The Last Airbender: Season 2

Avatar: The Last Airbender: Season 2 Izvor: YouTube

U pitanju je druga sezona Netfliksove igrane, odnosno live-action adaptacije kultne animirane serije. Radnja prati "Knjigu Zemlje" (Book 2: Earth) - nakon što je odbranio Sjeverno pleme vode, mladi Avatar Ang zajedno sa Katarom i Sokom kreće na put kroz moćno kraljevstvo Zemlje. Njegov glavni cilj je da pronađe učitelja koji će ga naučiti kontrolisanju elementa zemlje (čuvena Tof), dok ih u stopu progoni nemilosrdna princeza Azula, sestra princa Zuka.

The Witness

The Witness | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Ova potresna trodijelna drama zasnovana je na istinitom događaju iz 1992. godine koji je šokirao Veliku Britaniju - brutalnom ubistvu 23-godišnje Rejčel Nikel usred bijela dana u londonskom parku Vimbldon Komon. Jedini svjedok ovog užasnog zločina bio je njen dvogodišnji sin Aleks, koji je pronađen kako plače i grli majčino tijelo.

Serija prati mučnu i dirljivu priču iz ugla Rejčelinog partnera Andrea i malog Aleksa (koji odrasta kroz epizode). Umjesto klasične policijske istrage, fokus je na paklu kroz koji porodica prolazi nakon tragedije. Andre očajnički pokušava da zaštiti svog istraumiranog sina dok ih mediji nemilosrdno progone, a policija vrši ogroman pritisak na dvogodišnje dijete, terajući ga da se iznova sjeća najgoreg dana u životu. Pored porodične drame, serija prikazuje i propuste policije koja je, pod pritiskom javnosti, optužila pogrešnog čovjeka, dok je pravi ubica ostao na slobodi još 16 godina.

Serija je rađena direktno po memoarima koje je odrasli Aleks Hanskomb objavio 2017. godine, a on i otac su radili kao konsultanti na projektu.

Od serija koje su popularne na ovim prostorima izdvajaju se još: "Berlin and the Lady with an Ermine", "Salish & Jordan Matter: Season 1", "Teach You a Lesson", "Agent Kim Reactivated" i "Avatar: The Last Airbender: Season 1".

(Mondo.rs)