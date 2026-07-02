Jovan Marković otkrio je u Sopotu da je slučajno zakoračio u filmski svijet, na nagovor velikih prijatelja Bate Živojinovića i Dragomira Bojanića Gidre.

Izvor: YouTube printscreen

Na Filmskom festivalu u Sopotu je u čast ovogodišnjeg laureata Statuete slobode, filmskog scenariste i producenta Jovana Markovića održan panel "Šampion gledanosti - Jovan Marković".

U podne su se u Centru za kulturu Sopot okupili ljubitelji i poznavaoci njegovog izuzetno plodnog stvaralaštva, koje traje sada već skoro sedam decenija.

Pogledajte kadrove sa snimanja "Povratka Žikine Dinastije":

- "Lude godine" su komedija koja nikad ne napušta svoj žanr, te upravo ostaje verna onome što zovemo pučkom komedijom. U prethodnim filmovima je Žika Pavlović sam bio ta satirična figura, a kasnije se satira širi na cijeli sistem. Kada slavimo Markovića, slavimo scenaristu koji je razumio kako se preko pojedinca slika društvo. "Lude godine" su možda najčistiji oblik satirične komedije koji imamo u našoj kinematografiji - rekao je u uvodnoj riječi moderator i umjetnički direktor festivala Aleksandar Avramović, koji nas je proveo kroz Markovićevo stvaralaštvo. O tvorcu serija "Žikina dinastija" govorili su dr Dijana Metlić, profesorka istorije umjetnosti na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, dr Ognjen Rakčević sa FDU i Dušan Cicvara, filmski kritičar i književnik, a pokoju anegdotu ispričao je i sam Marković.

Ognjen Rakčević je ne samo veliki poštovalac djela Jovana Markovića nego i koproducent filma "Povratak Žikine dinastije", koji je na programu drugog dana 54. Filmskog festivala u Sopotu. Ognjen je otkrio da se poznaje s Jovanom već 15 godina, a ubrzo nakon što su se upoznali, dogovorili su se da naprave nastavak "Žikine dinastije". Iako je film sniman na Zlatiboru, njegova radnja se dešava u Milatovcu, što je svojevrstan kuriozitet za sve poštovaoce lika Žike Pavlovića.

Vidi opis Od Gidre sam dobio 2 jagnjeta za "Lude godine": Tvorac "Žikine dinastije" o opkladi i tajnama sa snimanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nemanja Miščević Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Nemanja Miščević Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Nemanja Miščević Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Nemanja Miščević Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Nemanja Miščević Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Nemanja Miščević Br. slika: 6 6 / 6 AD

Čuvena anegdota

Zvijezda ovogodišnjeg izdanja festivala Jovan Marković je, kako kaže, slučajno zakoračio u filmski svijet, prijatelji Bata Živojinović i Dragomir Gidra Bojanić su ga uvukli u to.

Među brojnim anegdotama, ispričao je da je nakon otkaza tužio poslodavca i nakon dugogodišnjeg spora dobio veliku materijalnu odštetu, o kojoj je njegova kćerka, spisateljica Milena Marković, napisala pjesmu "Kese".

A onda je prepričao i onu čuvenu opkladu u dva jagnjeta između Bate Živojinovića i Gidre u Koraćici da Marković može za samo jednu noć da napiše scenario od 140 strana. Tako su nastale "Lude godine", a Gidra je platio dva jagnjeta.

- Moje filmove i junake je publika voljela jer je taj humor bio dobronamjeran - zaključio je laureat.

Prisjetimo se legendarnih prijatelja Žike i Milana:

(Kurir / MONDO)