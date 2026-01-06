O životu Marka Todorovića malo toga se znalo, pa tako i da je ima ćerku jedinicu Lanu.
Proslavljeni glumac Marko Todorović za života odigrao je mnoštvo uloga, ali najviše ostao upamćen po ostvarenju u "Žikinoj dinastiji" u kojoj je tumačio lik Milana Todorovića.
Uprkos brilijantnoj karijeri pokojnog glumca, o njegovom privatnom životu se vrlo malo znalo. Tek poneko je znao da je Marko bio otac Svetlane Lane, koja nije krenula njegovim glumačkim putem, ali je kao diplomirani kostimograf ostala u branši.
Ćerku Milana iz "Žikine dinastije" nikada nismo vidjeli u javnosti: Udata je za Zorana Cvijanovića, evo čime se bavi
Zorica Brucnlik Žikina Dinastija
Osim u pozorištu, Lana radi i kao predavač na Fakultetu primijenjenih umjetnosti.
Ipak Markova ćerka je sa još jedne strane upletena u glumačku branšu. Ona je već decenijama u skladnom i srećnom braku sa mlađim kolegom svog oca - glumcem Zoranom Cvijanovićem. Jednom prilikom Svetlana je govorila o svom suprugu:
Zoran Cvijanović
25. 1. 1958. Zoran Cvijanović
Zoran Cvijanović
Zoran Cvijanović
Zoran Cvijanović
"Čudno je kada se radi sa mužem. Malo se brkaju lončići. Zorana nije teško obući. Sve što sam mu ponudila prihvatio je. Mada, bilo je teško natjerati ga da se obrije i obuče sve elemente kostima na generalnim probama", rekla je Lana svojevremeno za medije.