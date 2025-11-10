Bregovićeva ćerka je "noktarka": Radi u svom stanu u Parizu, a živi sa mačkama

Slavni muzičar Goran Bregović ima tri ćerke.
Goran Bregović u braku je sa suprugom Dženanom i sa njom ima tri ćerke: Emu, Lulu i Unu, koje su već odrasle i samostalne.
Od roditelja su nasljedile sve najbolje – od majke dobar izgled, od oca talenat. Najstarija, Ema, magistrirala je lijepe umjetnosti u Nantu, a njena djela mogli smo da vidimo i na izložbama u Beogradu.
Pogledajte kako izgledaju ćerke Gorana Bregovića:
Srednja ćerka Una (23) opredijelila se za glumu, dok je najmlađa, Lula, koja je u maju napunila 21 godinu, zainteresovana za modu i dizajn. No, ako je vjerovati posljednjoj objavi na Instagramu, bavi se – noktima. Tačnije, umjetničkim iscrtavanjem noktiju.
Cjenovnik nije tajna
Cjenovnik nije tajna: dizajniranje prirodnih noktiju košta 20 evra, za gel set treba odvojiti od 30 do 40, zavisno od veličine, dok full freestyle košta 45 evra.
Kako navodi u posti, radi u svom domu (u Parizu), a ne u salonu, pa je “upozorila” klijente koji su alergični na mačke da to imaju u vidu. Kao što vidimo na fotografijama, njeni nokti su prilično dugački i imaju interesantne motive, tako da je očigledno vrlo vješt majstor.
Pogledajte fotografije Lule:
Lula ima i zanimljiv modni stil, a očigledno je i ljubitelj tetoviranja.
Sve ćerke proslavljenog muzičara, iako je zaradio ogromno bogatstvo, i samo na nekretnine potrošio 35 miliona evra, vrijedne su i zarađuju za sebe. Goran ima i vranbračnu ćerku Željku, koja živi u Sarajevu, i ima svoju radnju na Baščaršiji.
Bonus video:
Izvor: Kurir