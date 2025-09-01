logo
Udala se Nika Fehmiu: Unuka slavnog Bekima izgovorila sudbonosno "da"

Kćerka Snežane Bogdanović i Uliksa, Nika Fehmiu, izgovorila je danas sudbonosno "da"

Udala se unuka slavnog Bekima Fehmijua

Nika Fehmiju, kćerka poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua stala je na ludi kamen i sada se vjenčala.

Veselje je upriličeno u prelijepom ambijentu, a ako je suditi po snimcima koji su završili na društvenim mrežama, mladenci nisu skidali osmijeh sa lica ni sekund.

Ponosni roditelji sve su objavljivali, a snimak iz automobila, na kom se vidi kako mladenci mašu srećni i zadovoljni, posebno se komentarisao.

Mlada je blistala u vjenčanici sa vezanom kosom, a mladoženja je izabrao sivu kombinaciju.

Nika je rođena 1995. godine u Njujorku, gdje su se njeni roditelji odselili godinu dana ranije, te joj nije bilo teško da dođe i raskrči put.
Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmijua.

 (Blic, MONDO)

