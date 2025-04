"Šta radiš sa sestrama?": Bizarno priznanje kćerke Demi Mur i Brusa Vilisa zapanjilo javnost

Kćerke nekadašnjeg holivudskog para vrlo bliske, a sada smo saznali da su i bliskije nego što je djelovalo i da im je vrlo prijatno zajedno u baš svakoj situaciji.

Brus Vilis i Demi Mur su tokom 13-godišnjeg braka zajedno dobili tri kćerke, koje su odrastale u domu punom ljubavi, pa ne čudi što su i danas, 25 godina nakon razvoda glumaca, svi vrlo bliski i provode mnogo vremena zajedno. Neko bi rekao – i previše, naročito nakon najnovije izjave Rumer Vilis.

Kako je ona objasnila u podkastu "What in the Winkler?!", njene sestre Talula i Skaut i ona, sve u tridesetim godinama, i dalje imaju običaj da zajedno uđu u kadu.

"Mi se i dalje kupamo zajedno, moje sestre i ja", rekla je kćerka glumaca. "Jednostavno smo odrasle u takvoj kući".

Demi Moore’s daughter Rumer Willis, 36, defends still taking baths with her adult sistershttps://t.co/hMmhqjKwBb — Metro Entertainment (@Metro_Ents)April 3, 2025

Ona je dodala da mnogi u tome više nešto pogrešno, ali ne i ona.

"Ljudi bi mogli da pomisle da je to ludo, ali ja ne mislim".

Rumer danas ima 36 godina, dok Skaut ima 33, a Talula 31. Komentari su, očekivano, mahom negativni.

"Šta radi sa sestrama?", "Ova porodica je previše bliska", "Ja se izvinjavam, ali meni ovo nije normalno"... neke su od reakcija.

Ona je priznala ovaj neobičan detalj o svojoj porodici dok je pričala o tome kako njena 23-mjesečna kćerka Lueta spava s njom u krevetu, a istakla je i da će se to nastaviti kako djevojčica bude rasla.

"Ja još uvijek spavam sa svojom majkom", objasnila je Rumer.

trejler za film Substanca sa Demi Mur u glavnoj ulozi

(Glossy, MONDO)