Najskuplje fotografije djece slavnih: Čim su se rodili zaradili su bogatstvo, jedan par uzeo je čak 18 miliona

Kako su slavni zaradili milione na slikama svoje djece, i na šta su ih potrošili.

U svijetu slavnih ličnosti, djeca često postaju pravi magneti za medije, i za publiku koja želi da vidi kako ona izgledaju. Neke od najskupljih fotografija ikada, prodatih za basnoslovne sume, nisu bile portreti slavnih, već njihove djece.

Ove slike nisu samo postale viralne, već su na njima poznate ličnosti zaradile milione, postavivši visoke standarde za medijsko tržište. Ipak, od ovog novca, kako su kasnije naveli, poklonili su dio ili cijeli iznos u humanitarne svrhe, a vrlo vjerovatno i obezbijedili buduća pokolenja.

Evo ko je zaradio najviše:

Bred Pit i Anđelina Džoli (Knoks i Vivien) - 14 miliona dolara

Kada su Anđelina i Bred 2008. godine prodali fotografije svojih novorođenih blizanaca, imali su jedan razlog na umu.

Zvijezda filma "Maria", koja ima 49 godina, govorila je tokom panela na Santa Barbara International Film Festivalu 5. februara, kada su je pitali o vremenu kada je prodala fotografije svojih tek rođenih blizanaca, Noksa i Vivijen, časopisima People i Hello!, u svrhu humanitarne pomoći.

"To je čudna stvar koju treba da uradiš ili koju si morao da uradiš, ali to je bila neka bolja opcija, a takođe bilo je i zbog njihove bezbjednosti", podijelila je Džoli. "Neko je dolazio po to, i bilo je i pitanje bezbjednosti. Bilo je jednostavno lakše kontrolisati to na sigurnom mjestu, na siguran način", nastavila je. "I učiniti nešto dobro s tim, očigledno, ako možeš. To je mnogo bolje."

Džoli i njen tadašnji muž Bred Pit donirali su novac koji su primili svojoj humanitarnoj organizaciji, The Jolie-Pitt Foundation.

Dženifer Lopez i Mark Entoni (Maks i Eme) - 6 miliona dolara

Prve slike blizanaca Maksa i Eme, koji su rođeni 2008. godine, prodate su magazinu People za nevjerovatnih 6 miliona dolara. Ova prodaja je postavila rekord, i bila je među najskupljim fotografijama djece poznatih ličnosti ikada.

Bred Pit i Anđelina Džoli (Šajlo Džoli-Pit) - 4,1 miliona dolara

Prva zvanična fotografija njihove kćerke Šajlo Džoli-Pit, rođene 2006. godine, postavila je rekord za najskuplju sliku ikada prodate u to vrijeme. People časopis je platio 4,1 milion dolara za prava na te fotografije.

U tom trenutku svi su se divili bebi koja je svoja puna usta nasledila od majke, a boju očiju od oca. Šajlo danas voli da eksperimentiše sa izgledom, a kako se navodi, nije u najsjajnijim odnosima sa ocem nakon razvoda roditelja, te se pisalo da se i on odrekla njegovog prezimena.

Evo je danas:

Madona (Dejvid Banda) - 4 miliona dolara

Prve slike Madoninog usvojenog sina Dejvida Bande, koje je prodala magazinu "People" 2006. godine, koštale su 4 miliona dolara. Ova prodaja bila je među najvrednijim u industriji.

Tom Kruz i Kejti Holms (Suri Kruz) - 3 miliona dolara

Fotografije njihove ćerke Suri Kruz, rođene 2006. godine, prodate su "Vanity Fair" magazinu za 3 miliona dolara.

Poznato je da Suri godinama nije u kontaktu sa svojim slavnim oce, koji je se po pisanju tsranih medija odrekao zbog sajentološke crkve, a sada će kada je napunila 18 godina, naslijediti i dio njegovog bogatstva.

Kim Kardašijan poslala lažne slike bebe Nort?

Kada je Kim Kardašijan rodila svoje prvo dijete Nort, ona je navodno poslala lažnu sliku novorođenčeta prijateljima, da bi vidjela ko će je će od njih "prodati", u bukvalnom smislu riječi ali i u smislu provjerenja, piše Bussines Insider.

Bilo kako bilo, ona je potom predstavila svoju kćerkicu svetu na društvenim mrežama.