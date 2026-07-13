Ser Dejvid Džejson dobio je kćerku sa glumicom Dženifer Hil.

Izvor: Youtube/printscreen/BBC Studios

Malo je televizijskih junaka koji su ostavili trag kao Del Boj Troter. Snalažljivi trgovac iz kultne serije "Mućke" decenijama zasmijava publiku svojim neostvarenim planovima da se obogati, a zajedno sa Rodnijem i dekom postao je jedan od najvoljenijih likova britanske televizije i među gledaocima u BiH.

Ipak, život glumca koji ga je proslavio, ser Dejvida Džejsona, krije priču koju ni najbolji scenaristi ne bi lako osmislili. Tek 2022. godine saznao je da ima kćerku, Ebi Haris, rođenu poslije kratke veze sa glumicom Dženifer Hil početkom sedamdesetih godina.

Evo kako je Dejvid izgledao u "Mućkama":

Vidi opis Del Boj iz "Mućki" u 6. deceniji saznao da ima kćerku: Istina isplivala poslije 30 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 8 / 8

Istina je otkrivena nakon DNK testa koji je potvrdio njihovo srodstvo. Džejson je kasnije govorio da je vijest za njega bila potpuno neočekivana, ali da danas gradi blizak odnos sa kćerkom i njenom porodicom, radujući se zajedničkim porodičnim okupljanjima.

Ni priča o njegovom televizijskom bratu Rodniju nije manje zanimljiva. Iako su Dejvid Džejson i Nikolas Lindherst godinama činili jedan od najpoznatijih glumačkih tandema, privatno više nisu u kontaktu. Kako je Lindherst objasnio, među njima nikada nije bilo sukoba – jednostavno su ih život i obaveze vremenom udaljili. Ipak, na snimanja i danas gleda sa posebnom emocijom.

"Snimanje je izgledalo kao luda zabava s prijateljima. Voljeli smo se", prisjetio se glumac.

Pogledajte kadrove iz čuvene serije:

Vidi opis Del Boj iz "Mućki" u 6. deceniji saznao da ima kćerku: Istina isplivala poslije 30 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/ Harry Bewley Music Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/Britbox Br. slika: 8 8 / 8

(Una/ MONDO)