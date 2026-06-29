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Ukinuta presuda u slučaju "Tunel", predmet vraćen na ponovno odlučivanje

Ukinuta presuda u slučaju "Tunel", predmet vraćen na ponovno odlučivanje

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.me
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Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu u predmetu poznatom kao "Tunel" i predmet vratio Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno je iz te institucije.

Crna Gora: Ukinuta presuda u slučaju "Tunel" Izvor: Vlada Crne Gore

Taj sud je, odlučujući o žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, ukinuo presudu Osnovnog suda u Podgorici od 3. oktobra prošle godine, kojom su optuženi bili oslobođeni krivice, pišu Vijesti. 

Predmet je Višem sudu u Bijelom Polju dostavljen 18. maja, a odluka o žalbi donijeta je nešto više od mjesec nakon prijema spisa.

Prvostepenom presudom Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić bili su oslobođeni optužbe da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa u saizvršilaštvu.

Katarina Baćović je, istom presudom, bila oslobođena optužbe za kriminalno udruživanje, tešku krađu u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj bio oslobođen optužbe za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Viši sud u Bijelom Polju ocijenio je da se, za sada, ne može prihvatiti činjenično utvrđenje i pravni zaključak prvostepenog suda da nije dokazano da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret, prenose Vijesti.

Iz tog suda su saopštili da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno.

“Razlozi koje je prvostepeni sud dao u svojoj odluci nijesu rezultat sveobuhvatne i kritičke ocjene svih izvedenih dokaza, kao i odbrane okrivljenih, prvenstveno Baćović i Vuljaja, niti predstavljaju logičnu i uvjerljivu osnovu za izvedene činjenične zaključke, zbog čega je nužno ukidanje prvostepene presude i vraćanje na ponovno suđenje”, navodi se u saopštenju Višeg suda u Bijelom Polju.

Prvostepenom presudom bilo je odlučeno i da se oštećeni Viši sud u Podgorici uputi da imovinsko-pravni zahtjev ostvari u parničnom postupku, dok je odlučeno da troškovi postupka padnu na teret budžeta.

Predmet “Tunel” odnosi se na prokopavanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, koji je otkriven u septembru 2023. godine, javljaju Vijesti.

Tunel je vodio od stana u Njegoševoj ulici do sudskog depoa, u kojem se čuvao dokazni materijal iz brojnih predmeta.

Nakon otkrivanja tunela, iz Višeg suda u Podgorici je saopšteno da je iz depoa ispreturan veliki broj predmeta, a kasnije je utvrđivano koji dokazi su nestali ili oštećeni.

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Tagovi

Crna Gora tunel

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