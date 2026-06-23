logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počela restrikcija vode u Banjaluci: Proglašena vanredna situacija u potkozarskim mjesnim zajednicama

Počela restrikcija vode u Banjaluci: Proglašena vanredna situacija u potkozarskim mjesnim zajednicama

Autor Haris Krhalić
0

Gradski štab za vanredne situacije Banjaluke proglasio je vanrednu situaciju u potkozarskim naseljima zbog prevelike potrošnje vode sa rezervoara Tunjice, a za sve su okrivili pojedince i njihovu "neracionalnu potrošnju."

Vanredna situacija u Banjaluci: Redukcije vode u Dragočaju i Piskavici Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Gradski štab za vanredne situacije Banjaluke proglasio je vanrednu situaciju u potkozarskim mjesnim zajednicama koje se snabdijevaju vodom sa rezervoara Tunjice, nakon naglog povećanja potrošnje i ozbiljnih problema u vodosnabdijevanju.

Kako je saopštio zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo, tokom proteklog vikenda zabilježena je izuzetno velika potrošnja vode.

"U samo jednoj noći potrošena je količina vode dovoljna za sedam dana na području koje se snabdijeva sa rezervoara Tunjice. Zbog toga je Gradski štab jutros donio odluku o proglašenju vanredne situacije u potkozarskim mjesnim zajednicama", rekao je Ševo.

Prema njegovim riječima, dosadašnji apeli građanima na racionalnu potrošnju vode nisu dali očekivane rezultate, a do trenutne situacije dovela je, kako tvrdi, neracionalna potrošnja pojedinaca.

Ševo je istakao da će svim poljoprivrednim proizvođačima biti obezbijeđena besplatna doprema vode.

"Poljoprivrednici treba da se obrate stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama, koji će tokom dana dostaviti spiskove, nakon čega će u saradnji sa Civilnom zaštitom biti organizovana dostava vode. Cilj je da stočari i proizvođači ne pretrpe dodatne štete", naveo je on.

Zbog trenutne situacije, u narednim danima biće uvedena kontrolisana isporuka vode po sistemu parnih i neparnih dana.

Plan redukcija biće naknadno objavljen, a građani će u danima kada ne budu imali vodu moći da se snabdiju pitkom vodom iz cisterni JP "Vodovod", koje će biti postavljene ispred objekata mjesnih zajednica u Piskavici i Dragočaju.

Ševo je podsjetio da su u toku radovi na izgradnji novog cjevovoda do rezervoara Tunjice, koji bi trebalo trajno da riješe probleme sa vodosnabdijevanjem na ovom području.

"Prema planu, radovi bi trebalo da budu završeni sredinom avgusta, nakon čega slijedi testiranje sistema i dezinfekcija cjevovoda. Očekuje se da novi sistem bude pušten u funkciju tokom prve sedmice septembra", rekao je Ševo.

On je pozvao građane i poljoprivredne proizvođače da prate zvanične kanale komunikacije Grada Banjaluka, preduzeća "Vodovod", Civilne zaštite i medije kako bi bili pravovremeno informisani o svim promjenama.

Dodao je da zbog radova na rezervoarima Tunjice 1 i Tunjice 2, kao i zamjene i prespajanja cjevovoda, pojedini potrošači prethodnih dana nisu imali uredno vodosnabdijevanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

voda restrikcije Česma

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ