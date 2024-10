Riješeni imovinski odnosi: Auto-put Brčko - Bijeljina do jeseni 2026. godine

Predsjednik RS Milorad Dodik saopštio je da su ga predstavnici kineskih kompanija informisali da su riješeni gotovo svi imovinsko-pravni poslovi za izgradnju auto-puta Brčko - Bijeljina, te da je kineska banka odobrila kreditna sredstva za finansiranje ovog projekta.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

"Očekivano je da završetak projektovanja i sve pripremne aktivnosti budu okončane do aprila 2025. godine, kada će početi izvođenje radova, a završetak glavnih radova do jeseni 2026. godine", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da je danas razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija "Čajna oversiz indženiering grup" /China Overseas Engineering Group Co. Ltd /i "Čajna Tiesiju sivil indženiering group" /China Tiesiju Civil Engineering Group Co./ o svim aktivnostima na projektu izgradnje auto-puta Brčko - Bijeljina u dužini od 17 kilometara.

Разговарао сам данас с представницима кинеских компанија "China Overseas Engineering Group Co. Ltd." и "China Tiesiju Civil Engineering Group Co." о свим активностима на пројекту изградње ауто-пута Брчко - Бијељина у дужини од 17 километара.



Информисали су ме да су ријешени…pic.twitter.com/n2FgjKSUqO — Милорад Додик (@MiloradDodik)October 17, 2024

"Informisali su me da su riješeni gotovo svi imovinsko-pravni poslovi, te da su odobrena kreditna sredstva za finansiranje ovog projekta od strane kineske banke", istakao je Dodik.

On je dodao da je Republika Srpska opredijeljena za dalja ulaganja u ključne infrastrukturne projekte koji povezuju Republiku Srpsku sa Srbijom.

(Srna)