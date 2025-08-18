Zatvara se obilaznica oko Soluna, preusmjeren sav saobraćaj: Ako idete ka Halkidikiju ovo morate da znate

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce i voze oprezno.

Obilaznica oko Soluna, tačnije ka Halkidikiju od danas će biće zatvorena, dok će sav saobraćaj ići kroz centar Soluna. Ovo su alternativni pravci i savjeti kako da izbjegnete gužvu do omiljenih grčkih ljetovališta, pogotovo u Solunskoj regiji.

Od danas u 22.15 do 5 časova ujutru doći će do zatvaranja saobraćaja preko obilaznice Solun. Takođe, u utorak i srijedu (19. i 20. avgusta) od 7 do 16 časova zbog radova na rasvjeti na obilaznici oko Soluna doći će do zatvaranja desne trake u oba smjera. Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce i voze oprezno.

Kako navodi Nikana.gr, razlog tome je izgradnja auto-puta pod nazivom "Flyover" zbog kojeg se očekuju povremene gužve i zastoji na obilaznici oko Soluna.

"Ovaj projekat obuhvata izgradnju nadzemnog puta dužine 13 kilometara, uključujući 9 različitih nivoa raskrsnica, 4 kilometra kontinuiranog mosta, 8 novih mostova i 3 tunela. Cilj je da se omogući brži i sigurniji prolaz vozila, poboljša pristup aerodromu, južnom Solunu i Halkidikiju, i da se smanji broj saobraćajnih nesreća koje su česte na postojećim putevima", navodi Nikana.gr.

Turisti koji dolaze iz Srbije koriste obilaznicu oko Soluna ne samo za putovanje do Halkidikija, već i kada putuju do drugih popularnih destinacija kao što su Tasos, Stavros, i Asprovalta.

Da biste izbjegli gužvu na putu do Halkidikija, posebno tokom ljetnje sezone kada je priliv turista najveći, ovo su alternativne rute:

1. Ukoliko putujete do Tasosa, najbolje je da putujete preko Bugarske. Preko Bugarske do Tasosa ćete zaobići pomenute gužve i stići brže.

2. Kao alternativa solunskoj obilaznici, preporučuje se korišćenje puteva kroz industrijsku zonu i gradsko jezgro, kroz ulice Egnatia ili Avenije Nikis (ulica uz obalu).

3. Uvijek možete koristiti granični prelaz Dojran i tako zaobići potpuno Solun. Trasa je: Dojran - Gerakarou - Zagliveri - Poligiros- Gerakini- a zatim ka Sitoniji ili Kasandri, Atosu.

Granični prelaz Dorjan

Od graničnog prelaza Dojran dalje vodi alternativni putni pravac preko unutrašnjosti sjeverne Grčke. Put se nastavlja preko Gerakarou, Zagliveri, Poligiros i Gerakini sve do Nikitija, koji je ulaz u Sitoniju.

Vreme putovanja od Dojrana do Nikitija je oko 2 sata i 30 minuta, u zavisnosti od gužve i stajanja. Kako da znam kada i gde je zastoj na obilaznici (Flyover)

Pratite uživo: Ministarstvo infrastrukture je napravilo platformu Flyover Real Time na kojoj može da se prati saobraćaj na obilaznici oko Soluna uživo. Istovremeno, daje informacije koliko vremena treba da se stigne iz zapadnog dela grada u istočni preko obilaznice, preko Egnatije i preko bulevara Megalou Aleksandrou, pored mora. I obrnuto, iz istočnog u zapadni deo grada, preko obilaznice, Egnatije i preko V. Olgas i Tsimiski. Platforma je za sada samo na grčkom, ali nadamo se da će biti prevedena i na engleski do početka ljeta. Pristupite platformi klikom ovdje: Flyover Real Time, savjetuje se na sajtu Nikana.gr.

Platforma je jednostavna za snalaženje, pa je dovoljno da znate da:

- Crvena tabela predstavlja imena saobraćajnica: Periferiaki, Egnatia, Paraliaki (Avenija Nikis, ulica uz more)

- Plava tabela prestavlja vreme prolaska u minutima

- Zelena tabela: brzina kojom vozila u tom trenutku prolaze (km/h)

Napomena. Prikupljanje podataka za procjenu vremena putovanja duž alternativnih ruta se vrši u intervalima od 15 minuta. Prema tome, prikaz saobraćajnih uslova na alternativnim rutama zasniva se na vremenima putovanja koja su izračunata tokom prethodnog intervala od 15 minuta. S obzirom na to da se saobraćajna gužva u sezoni može stvoriti i u kraćim vremenskim intervalima, njen prikaz može biti sa zakašnjenjem do 15 minuta. Ovo znači da se na aplikaciju Flyover ne možete potpuno osloniti

Vozačima se savjetuje da putuju van špica.

"Izbjegnite putovanje obilaznicom ali i gradom između 7 i 10,30 ujutru i od 3 do 5 popodne. Ako je moguće, izbjegavajte putovanje tokom vikenda ili praznika ujutru oko 10, kada su gužve najveće jer tada veliki broj građana Soluna odlazi na dnevne izlete na plaže", savjetuje Nikana.gr.

Putovanje radnim danom, kao i vikendom, posebno rano ujutru (prije 7 po grčkom vremenu ili kasno popodne poslije 19h), može značajno smanjiti vreme provedeno u gužvi.

