Sahranjena novinarka Gordana Vila

Sahranjena novinarka Gordana Vila

Autor Dušan Volaš
0

Na gradskom groblju u Prijedoru danas je sahranjena Gordana Vila, direktor ovdašnje biblioteke i dugogodišnji novinar Radio-televizije Republike Srpske.

Sahranjena novinarka Gordana Vila Izvor: RTRS

Od Gordane su se oprostili rodbina, kolege, prijatelji i mnogobrojni Prijedorčani.

Gordana Vila je funkciju direktora Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije" obavljala od 2021. godine, gdje je unaprijedi status ove ustanove kulture kroz organizovanje raznih manifestacija s ciljem da je približi svim generacijama i vrati joj mjesto koje joj pripada.

Prije toga, radila je kao novinar RTRS-a gdje je svoju novinarsku karijeru započela prvo 2000. godine na Radiju Republike Srpske, a od 2003. godine prelazi na Televiziju Republike Srpske.

Jedno vrijeme obavljala je i dužnost rukovodioca Informativno-tehničkog centra RTRS-a u Prijedoru.

Za svoj rad nagrađena je priznanjem "Srđan Aleksić" za društveno odgovorno novinarstvo, koje dodjeljuju Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci u zvanju profesor srpskog jezika i književnosti, bibliotekar. U biblioteci je pronašla svoju mirnu luku da nastavi da se bavi onim što voli, knjigom.

Među svim njenim kvalitetima koji su je krasili prvo kao čovjeka, potom novinara i, na kraju, kao direktora biblioteke, bila je njena neizmjerna snaga, upornost i izdržljivost.

Vila je preminula u subotu, 16. avgusta, u 49. godini nakon kraće i teške bolesti.

SRNA

