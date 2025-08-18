Laktaši pod vodom: Poplavljena Gradska uprava, Dom kulture i brojna domaćinstva

Obilne kišne padavine koje su tokom noći pogodile Laktaše izazvale su ozbiljne probleme, a podzemne vode su poplavile brojne objekte, uključujući ključne gradske institucije.

Izvor: Facebook/screenshot

Prema riječima gradonačelnika Miroslava Bojića, poplavljeni su Gradska uprava, Dom kulture, Vatrogasni dom, Dom zdravlja, kao i više stambenih zgrada i privatnih domaćinstava.

Gradske službe su odmah reagovale, a na terenu su prisutni vatrogasci koji koriste pumpe za ispumpavanje vode. Gradonačelnik Bojić je potvrdio da su obezbijeđene dodatne pumpe i isušivači, te je pozvao građane na strpljenje.

"Obilazimo teren i vatrogasci odmah reaguju sa pumpama na svim lokacijama. Obezbijedili smo za kratko vrijeme veliki broj pumpi za izbacivanje vode i isušivača pa se građani mogu javljati na navedene brojeve telefona"“, izjavio je Bojić.

Dodao je da je na terenu i komunalno vozilo većeg kapaciteta koje pomaže u izvlačenju vode iz stambenih objekata. Službe su u stalnom kontaktu s građanima kako bi osigurale pomoć svima pogođenima, objavio je on na društvenim mrežama.

Građani koji su pretrpjeli štetu mogu se javiti na brojeve telefona koje je gradonačelnik objavio, a gradske službe obećavaju brzu i efikasnu pomoć. Situacija je i dalje pod kontrolom, a nadležni organi rade na normalizaciji stanja.