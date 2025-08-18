logo
Prognoza: Smjena sunca i kiše, mogući grmljavinski pljuskovi

Autor Dušan Volaš
0

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati sunčanije vrijeme, dok se na sjeveroistoku i jugu očekuje razvoj oblačnosti koja će donijeti prolaznu kišu ili lokalne pljuskove, praćene grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometorološkog zavoda.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče će biti pretežno vedro.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umereno do pretežno oblačno, a u centralnim i istočnim predelima oblačno sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 Celzijusov stepen, a u višim krajevima od 20.

Duvaće slab do umeren vjetar, sjeverog smjera, podaci su Federalnog hidrometorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, a potreban je dodatni oprez na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina zbog odrona, posebno na području Kneževa.
Na regionalnom putu Prnjavor-Doboj, u Ulici Bože Tatarevića, danas će od 17.00 do 2.00 časa biti na snazi obustava saobraćaja zbog održavanja manifestacije "Tradicionalni prnjavorski vašar", saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Privremena obustava saobraćaja u istom terminu, osim vozila hitnih službi, biće na snazi i na magistralnom putu Podromanija-Rogatica-Ustiprača, na dijelu Ulice srpske sloge, od raskrsnice kod Doma za starija lica "Sunce" do raskrsnice Razvojne banke, zbog obilježavanja i proslave slave opštine Rogatica, a za to vrijeme vozila će biti preusmjerena na alternativne ulice Đenerala Draže i Serdar Janka.

Izmijenjen režim saobraća zbog sanacije na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš, na regionalnom pravcu Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, te na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, kao i na magistralnom pravcu Prijedor jedan - Kozarac, u naselju Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih pravaca i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, te na dionici Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ zbog rekonstrukcije magistralnog puta.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaj na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Rudanka-Doboj radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji koridora "Pet ce" od mosta Rudanka, /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se do kraja godine odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj će se zbog sanacije puta odvijati jednom kolovoznom trakom na magistralnom putu Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, kao i na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u naselju Gredice.

Zbog sanacije, usporen je saobraćaj i na pravcu granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja, kao i na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, od 7.00 do 16.00 časova, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Petominutne obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova zbog bušačko-minerskih radova biće na snazi na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu Han Derventa", opština Pale, te na Magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Na magistralnom putu Ustiprača - Novo Goražde na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja radnim danom od 8.00 do 15.00 časova radi deminiranja na zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde.

U FBiH zbog sanacije kolovoza usljed požara na vozilu, u tunelu Ivan na auto-putu Bradina-Tarčin saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Zbog izvođenja završnih radova danas i u naredna dva dana od 8.00 do 18.00 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Gračanica-Srnice, a vozila će biti preusmjerena na put preko Srebrenika.

Radovi su aktuelni na magistralnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Velika Kladuša, Izačić Orašje, Deleuša i Zupci pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Tagovi

prognoza vremena stanje na putevima vrijeme

