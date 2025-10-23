Od upravljanja dugom do uslova za vrtić: Vlada RS zasjedala u Brodu

U Brodu je održana sjednica Vlade Republike Srpske.

Izvor: Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Strategiju upravljanja dugom Republike Srpske za period od 2025. do 2028. godine, kojom je predviđeno smanjenje spoljnog duga u odnosu na ukupni za 30 odsto, a povećanje unutrašnjeg za 25 odsto.

Ministar finansija Srpske Zora Vidović rekla je na sjednici Vlade Srpske u Brodu da je bitno upravljanje valutnim i da će se republičke vlasti ponašati u skladu sa strategijom.

Vlada je danas usvojila i Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Srpske kojim se, između ostalog, unapređuju finansijski izvještaji i oblast revizije.

Vidovićeva je rekla da se ovim zakonom propisuje obaveza sastavljanja izvještaja o održivosti, o plaćanju u javnom sektoru i o korporativnom upravljanju.

Ona je dodala da se mijenjaju kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika.

"Uvodi se obaveza obavezne revizije finansijskih izvještaja srednjih pravnih lica", rekla je ona.

Ona je dodala da će o ovom aktu biti obavljena javna i stručna rasprava.

"Razmisliti o smanjenju troškova obrade kredita"

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je Srpska fiskalno stabilna, što govori podatak da je u prvih pola godine oročenje depozita građana u bankama povećano za više od 200 miliona KM u odnosu na uporedni period.

"U strukturi oročenih depozita počinju da prevladavaju oni koje se odnose na građane, što govori o ozbiljnosti", rekao je Minić na sjednici Vlade Republike Srpske.

Minić je apelovao na bankarski sektor da razmisli o smanjenju troškova obrade kredita.

"Treba uticati da se smanji ovaj neefektivni dio kredita koji predstavlja direktan trošak. Apelujem na bankarski sektor da o tome svemu razmisli", rekao je Minić na sjednici Vlade u Brodu.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić je apelovao da nadležne institucije utiču na smanjenje troškova obrade kredita.

"Oni su jako visoki prilikom korišćenja bilo kojeg kredita kod bilo koje banke. Dakle, obrada kredita je izuzetno veliki trošak za svakog korisnika kreditnih sredstava. Mislim da treba da učinimo napor da se ti troškovi smanje", rekao je Đokić.

On je naveo da su pozitivni napori resornog ministarstva i Agencije za bankarstvo Srpske u smislu stabilnog poslovanja ovdašnjih banaka, a time i stabilnosti same Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o sufinansiranju projekta "Regionalni samit trgovine", čiji je cilj povezivanje sektora trgovine sa turističkim potencijalima Srpske.

Samit se organizuje iz potrebe da se na jednom mjestu okupe ključni faktori trgovinskog sektora, te privrednici, institucije, kao i domaći i strani investitori, rečeno je na sjednici Vlade Srpske u Brodu.

Istaknuto je da će održavanje samita, planirano za 28. i 29. oktobar u Banjaluci, doprinijeti razvoju kongresnog i poslovnog turizma u tom gradu.

Ljekarski nalaz uslov za upis u vrtić

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je na sjednici Vlade Srpske u Brodu da se novine u Prijedlogu zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju odnose na način upisa djece u predškolske ustanove, odnosno na osnovu ljekarskog uvjerenja od nadležne zdravstvene ustanove.

Golubović je naveo da u tom ljekarskom uvjerenju treba da bude navedeno da su ispunjeni uslovi za boravak djece u kolektivu, a na osnovu propisa kojim se uređuje zdravstvena zaštita i zaštita stanovništva od zaraznih bolesti.

On je naveo da je do sada u zakonu bilo navedeno pojedinačno šta treba da sadrži ljekarski nalaz.

"Sljedeća ključna stvar je inicijativa posredstvom Saveza opština i gradova Republike Srpske da nema dovoljno diplomiranih vaspitača, pa je zakonom predviđeno da se, ukoliko se na konkurs ne jave, direktor raspisuje novi konkurs na koji se može na određeno vrijeme primiti lice koje ispunjava uslove na mjesto stručnog saradnika ili nastavnika razredne nastave pod uslovom da u roku od dvije godine stekne potrebno stručno zvanje", rekao je Golubović obrazlažući ovaj zakon na sjednici Vlade.

On je dodao da je ovim zakonom predviđena i mogućnost sufinansiranja rada predškolskih ustanova iz budžeta Srpske u izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama.

Golubović je naveo da su na javnim raspravama o nacrtu ovog zakona iznesene određene sugestije, uglavnom opravdane i usvojene.

Vlada Republike Srpske utvrdila je ovaj prijedlog zakona, kao i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o kulturi.

Resorni ministar je rekao da je stvorena potreba da Strategiju razvoja kulture umjesto Narodne skupštine Srpske na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture donosi Vlada Srpske.

On je pojasnio da ovaj zakon nije pretrpio dramatične promjene.