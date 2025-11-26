Australija uvodi istorijsku zabranu: Mlađima od 16 godina uskoro zabranjeno korišćenje društvenih mreža

Vlada Australije saopštila je da će licima mlađim od 16 godina biti zabranjeno korištenje društvenih mreža sljedećeg meseca, uprkos tome što je jedna grupa za ljudska prava osporila zakon pred sudom.

Izvor: Shutterstock

"Projekat digitalne slobode", sa sjedištem u Sidneju, saopštio je da je Visokom sudu podnio zahtjev za razmatranje ustavnosti zakona koji treba da stupi na snagu 10. decembra.

Novim zakonom se australijskoj djeci mlađoj od 16 godina zabranjuje da imaju naloge na određenim platformama i to je prvi takav zakon u svijetu, prenosi AP.

Ministar komunikacija Anika Vels izjavila je u parlamentu da je njena vlada i dalje posvećena stupanju zabrane na snagu, kako je i planirano.

"Neće nas uplašiti pravni izazovi. Neće nas uplašiti velike tehnološke kompanije. Stojimo postojano u ime australijskih roditelja", rekla je Velsova.

Predsjednik "Projekta digitalne slobode" DŽon Rudik rekao je da je "roditeljski nadzor nad onlajn aktivnostima najvažnija roditeljska odgovornost današnjice".

"Ne želimo da tu odgovornost prebacimo na Vladu i neizabrane birokrate", saopštio je Rudik, koji je poslanik iz Libertarijanske stranke.