Zabrana društvenih mreža za djecu i u Evropi? Evropski parlament izglasao rezoluciju

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Evropski parlament usvojio je neobaveznu rezoluciju kojom predlaže da se mlađima od 13 godina zabrani pristup društvenim mrežama, a da tinejdžeri od 13 do 16 godina koriste mreže i AI samo uz saglasnost roditelja.

Zabrana društvenih mreža za djecu i u Evropi? Evropski parlament izglasao rezoluciju Izvor: shutterstock/Bloomicon

Evropski parlament odobrio je neobavezujuću rezoluciju kojom se poziva da minimalna starost za pristup društvenim mrežama i vještačkoj inteligenciji (AI) bude 16 godina.

Na sajtu EP je objavljeno da su poslanici pozvali države članice EU da usvoje zakone kojima bi bila određena minimalna starost od 16 godina za pristup društvenim mrežama i vještačkoj inteligenciji, dok bi se osobama uzrasta od 13 do 16 godina dozvolio pristup uz pristanak roditelja.

Takođe su pozvali na usvajanje zakona kojim ne bi bio dozvoljen pristup društvenim mrežama i AI osobama mlađim od 13 godina, prenio je Reuters.

Usvojena rezolucija nema pravnu težinu i služi kao politička izjava kojom se izražava stav EP o tom pitanju.

Na osnovu Zakona o digitalnim uslugama (DSA) EU, onlajn platforme su dužne da se pridržavaju zakona država članica Unije koji ostavljaju svakoj zemlji da odluči o minimalnoj starosti za pristup društvenim medijima i AI.

Podsjetimo, Australija je nedavno uvela potpunu zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, koja će stupiti na snagu 10. decembra 2025.

Izvor: 021.rs

