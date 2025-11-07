“Vrijeme je da vratimo djetinjstvo”: Danska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Danska će zabraniti korišćenje društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina, saopšteno je iz danske vlade, iako će roditeljima biti dozvoljeno da daju izuzeće djeci do 13 godina za pristup određenim platformama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Takozvane društvene mreže stalno kradu vrijeme, djetinjstvo i blagostanje naše djece i mi tome sada stavljamo tačku", rekla je ministar za digitalizaciju Karolina Stejdž Olsen.

Većina stranaka u parlamentu najavila je da će podržati plan prije formalnog glasanja.

Platforme koje djeca u Danskoj najviše koriste uključuju "Snepčet", "Jutjub", "Instagram" i "TikTok", saopštila je vlada.

Prema analizi danskog organa za konkurenciju i zaštitu potrošača iz februara ove godine, mladi u Danskoj provode u prosjeku dva sata i 40 minuta dnevno na društvenim mrežama.

Danska slijedi primjer Australije, koja je prošle godine uvela zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina.

(Srna)