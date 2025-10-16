Ginekolog upozorava: Mlade djevojke žrtve dezinformacija o kontracepciji

Dobro razmislite prije nego što povjerujete svemu što vidite na društvenim mrežama, naročito kada je riječ o tzv. "zdravstvenim trikovima", upozorava ginekolog.

Doktorka Džeki Volters, ginekolog, apeluje na djevojke da se, kada je riječ o kontracepciji, obrate svom ljekaru, a ne da savjete traže na internetu.

"Primjećujem trend među mlađim pacijentkinjama, posebno iz generacije Z, da ne koriste kontracepciju zbog dezinformacija koje pronalaze na društvenim mrežama" izjavila je doktorka za "Njujork post".

Hormonska kontracepcija, uključujući pilule, implante, injekcije i spirale, potkrijepljena je decenijama istraživanja koja pokazuju da je bezbjedna i veoma efikasna u spriječavanju trudnoće. Međutim, stručnjaci upozoravaju da društvene mreže zatrpavaju mlade žene lažnim tvrdnjama, kao i da iskrivljuju način na koji ovi lijekovi djeluju. Samim tim, preuveličavaju njihove moguće rizike.

Poznato je da hormonska kontracepcija može da izazove nuspojave poput glavobolja, mučnine, osjetljivih grudi i povremenog krvarenja. Ipak, u viralnim snimcima influenseri često preuveličavaju vjerovatnoću ovih nuspojava i šire neutemeljene tvrdnje koje su u suprotnosti sa naučnim dokazima, uključujući i pogrešnu ideju da hormonska kontracepcija može da promijeni ženske intimne sklonosti.

Osim toga, mnogi od njih dijele netačne informacije o dugoročnim zdravstvenim efektima hormonske kontracepcije. Istovremeno, mnogi od njih promovišu "prirodne" ili nehormonske metode planiranja porodice, često preuveličavajući njihovu efikasnost.

Ovo nije samo priča na internetu, nego trend koji utiče na stvarne odluke žena.

Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da je svaka sedma žena uzrasta od 18 do 25 godina promijenila ili razmišljala o promjeni metode kontracepcije na osnovu onoga što je vidjela na internetu.

"Jedna od najčešćih zabluda koju čujem u svojoj ordinaciji jeste da korišćenje kontracepcije može da oteža kasniju trudnoću. Ipak, kada prestanete da koristite hormonsku kontracepciju, vaše tijelo se obično vraća u prirodno stanje", rekla je dr Volters, partnerka kompanije Organon Health.

Zapravo, istraživanja pokazuju da oko 80 odsto žena koje pokušaju da zatrudne nakon prestanka korišćenja hormonske kontracepcije, uspije u tome u roku od godinu dana, što je isti procenat kao i u opštoj populaciji. Strahovi su mnoge mlade žene doveli do toga da je izbjegavaju. Upravo zato, ljekari upozoravaju sve žene da, bez tačnih informacija i konsultacije sa ljekarima, ne donose odluke o svom zdravlju.