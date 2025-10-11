Od navika iz mladosti zavisi da li ćete imati kvalitetnu starost

Usvajanje navika zdravih za srce u ranom periodu života može drastično da umanji rizik od srčanog i moždanog udara kasnije u životu, pokazalo je novo istraživanje.

Izvor: Shutterstock

Studija objavljena u časopisu "JAMA netvork open" pokazuje da su odluke donesene u mladosti direktno povezane sa kardiovaskularnim zdravljem kasnije tokom života.

Više od 4.200 učesnika starosti od 18 do 30 godina praćeno je gotovo 40 godina.

Istraživači su otkrili da se obrasci zdravlja srca uspostavljaju veoma rano, pri čemu većina učesnika do 25. godine razvija navike koje ostaju stabilne tokom cijelog života.

Sistem bodovanja Američkog udruženja za srce korišten je za procjenu opšteg zdravlja srca, a u obzir su uzeti faktori kao što su ishrana, vježbanje, kvalitet sna, pušenje, krvni pritisak i nivo holesterola.

Rezultati su jasno pokazali da ljudi sa visokim brojem bodova u mladosti imaju tendenciju da održe dobro zdravlje srca.

Ljudi sa lošim kardiovaskularnim zdravljem u ranom periodu života imali su do deset puta veći rizik od razvoja srčanih bolesti kasnije tokom života.

Iako su zdrave navike najkorisnije kada smo mladi, stručnjaci naglašavaju da poboljšanje načina života donosi koristi u bilo kom uzrastu.

"Usmjeravanje djece na zdravije putanje znači veću vjerovatnoću da će ostati na vrhu grupe sa najboljim kardiovaskularnim zdravljem tokom cijelog života. Ti ljudi će živjeti duže i sa manje hroničnih bolesti. Mislim da je to prava pobjeda", rekao je doktor Lojd-Džons, kardiolog i glavni autor studije.

On je dodao da nikada nije kasno za promjenu, prenosi "Heltker".