Svjetski dan srca: Obolijevanje i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti u Srpskoj u padu

U Republici Srpskoj u padu je broj oboljelih od kardioivaskularnih, čemu su najviše doprinijele preventivne aktivnosti i napredak kardiologije u Srpskoj, izjavio je nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Duško Vulić povodom Svjetskog dana srca.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Vulić je naveo da godišnje od ove bolesti umre oko 42 odsto od ukupnog broja preminulih, a poredeći smrtnost koja je bila nakon ratnih dešavanja 1997. godine, rekao je da je došlo do smanjenja od 15 odsto.

On je naveo da se ove godine obilježava 25 godina Svjetskog dana srca i da je Srpska, zahvaljujući Fondaciji "Zdravlje i srce", od početka u ovoj akciji čiji je cilj prevencija od kardiovaskularnih bolesti koje su i dalje "ubice broj jedan" u svijetu.

Posebno su, kako je ukazao, problematične prijevremene smrti, kada muškarci umiru prije 55, a žene prije 65 godini.

Najčešći prvi simptomi infarkta miokarda, prema riječima Vulića, su zamaranje, bol u grudima i nedostatak vazduha.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Povodom Svjetskog dana srca danas su u Parku Petar Kočić organizovani preventivni pregledi, a Vulić je naveo da je moto akcije "Ne propusti nijedan otkucaj, uhvati ritam", što znači da je potrebno na vrijeme reagovati.

On je istakao da je pušenje, pored povišenih krvnog pritiska i masnoće u krvi, faktor koji najviše doprinosi nastanku kardiovaskularne bolesti, ističući da je zabrinjavajuće da je sve više mladih koji prije 16 godine počinju da puše.

"Mladi koji su počeli da puše prije 16 godine imaju mnogo veći rizik da kad odrastu obole od kardiovaskularnih bolesti", naveo je Vulić.

On je rekao da se preventivnim aktivnostima nastoji nastaviti sa trendom smanjivanja obolijevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti u Srpskoj i da u tome uveliko pomažu domovi zdravlja.

Savjetuje da treba povećati fizičku aktivnost, voditi računa o zdravom načinu ishrane i krvnom pritisku da ne bude viši od 140/90, ukupni holesterol treba da bude manji od pet i da se ne puši.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Vulić je dodao da godišnje u svijetu umre 18,6 miliona ljudi, a projekcija je da do 2030. godine pređe 20 miliona.

Načelnik Centra za promociju zdravlja i prevenciju bolesti u Domu zdravlja Banjaluka Mladen Šukalo rekao je da svakodnevno i kontinuirano sprovode preventivne usluge, prvenstveno na unapređenju zdravlja.

Direktor Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović istakla je da građani moraju da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i da planiraju odlazak kod porodičnog ljekara i na preventivne preglede.

