Kako muzika utiče na zdravlje? Kardiolog otkriva koje melodije obaraju visok pritisak i smiruju puls

Autor Jasmina Glišić
0

Želja da istražuje uticaj muzike na ljudsko zdravlje i raspoloženje vodi dr Predraga Mitrovića do zanimljivih otkrića.

Kardiolog dr Predrag Mitrović o muzici koja deluje na zdravlje Izvor: Matija Popović

"Čitavog života stalno slušam muziku", kaže specijalista kardiologije dr Predrag Mitrović. "Lično sam primietio da mi ponekad ne prija ono što inače volim, pa sam otkrio da baš tih dana imam povišen pritisak ili promenjen rad srca iako inače ne patim od tih tegoba. Pokazalo se da su to dani kad sam bio posebno izložen stresu."

Dalje je analizirao elemente kao što su žanrovi muzike (rok, narodna, instrumentali, klasična, itd), tonalitet i opseg frenkvencije date melodije. Takođe se pozabavio i tipovima muzike koja se preporučuje u psihoterapijama, ali zaključuje da nam najviše odgovara muzika koju volimo.

"Ona nam najviše prija kad smo zdravi, a odgovara nam i kad smo bolesni, samo je treba malo prilagoditi", kaže dr Mitrović. "Poznato je i dokazano da je najbolja muzika u ritmu srca", podsjeća doktor. Prema istraživanjima, tenor-saksofon i harfa su instrumenti koji najblagotvornije utiču na naš organizam.

"Muzika dovodi do toga da se u tijelu oslobađaju endorfini, supstance koje pozitivno djeluju na naše tijelo", kaže kardiolog. "Može se spustiti krvni pritisak i usporiti puls, a doza muzike koju preporučujemo je dvaput dnevno po 12 minuta."

Izvor: Shutterstock

Otuda se ova metoda naziva kvantitativna muzikoterapija, a količina se određuje nalik na doze lijekova. Primjenjuje se u pedesetak centara širom svijeta, a praksa je da se puštaju ili instrumentali ili pesme s tekstom koji je na jeziku koji pacijent ne razumije. "Ne želimo da tekst utiče na stanje pacijenta, već samo odabrana muzika", zaključuje dr Mitrović. 

