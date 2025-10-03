Zimski uslovi i nevolje: Snijeg pada u višim predjelima, kritična dionica Han Pijesak-Vlasenica

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače da zbog snijega i jakih udara vjetra na pojedinim dionicama moraju biti izuzetno oprezni, te apelovao da se bez prijeke potrebe izbjegavaju putovanja ka planinskim područjima.

Izvor: Shutterstock

Na dionicama u višim predjelima i dalje su prisutne slabije snježne padavine. Zbog snijega na kolovozu, AMS RS posebno izdvaja dionicu Han Pijesak-Vlasenica, gdje se saobraćaj odvija otežano i zahtijeva maksimalan oprez.

Istovremeno, u južnim i jugozapadnim krajevima Republike Srpske, vozačima se skreće pažnja na povremeno jake udare vjetra, koji mogu dodatno otežati upravljanje vozilom i smanjiti sigurnost.

Apel za pripremu vozila i gužve na granicama

Iako zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme u Bosni i Hercegovini zvanično stupa na snagu tek 1. novembra, AMS RS apeluje na sve vozače da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimske uslove.

Osim otežanih uslova zbog vremena, vozači koji putuju van zemlje ili ulaze u BiH iz Hrvatske moraju biti spremni i na čekanje.

Na graničnim prelazima zabilježena je pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH iz Hrvatske, posebno na prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Orašje i Velika Kladuša.