logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zimski uslovi i nevolje: Snijeg pada u višim predjelima, kritična dionica Han Pijesak-Vlasenica

Zimski uslovi i nevolje: Snijeg pada u višim predjelima, kritična dionica Han Pijesak-Vlasenica

Izvor mondo.ba
0

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače da zbog snijega i jakih udara vjetra na pojedinim dionicama moraju biti izuzetno oprezni, te apelovao da se bez prijeke potrebe izbjegavaju putovanja ka planinskim područjima.

AMS RS upozorava: Slab snijeg i jaki udari vjetra na putevima Izvor: Shutterstock

Na dionicama u višim predjelima i dalje su prisutne slabije snježne padavine. Zbog snijega na kolovozu, AMS RS posebno izdvaja dionicu Han Pijesak-Vlasenica, gdje se saobraćaj odvija otežano i zahtijeva maksimalan oprez.

Istovremeno, u južnim i jugozapadnim krajevima Republike Srpske, vozačima se skreće pažnja na povremeno jake udare vjetra, koji mogu dodatno otežati upravljanje vozilom i smanjiti sigurnost.

Apel za pripremu vozila i gužve na granicama

Iako zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme u Bosni i Hercegovini zvanično stupa na snagu tek 1. novembra, AMS RS apeluje na sve vozače da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimske uslove.

Osim otežanih uslova zbog vremena, vozači koji putuju van zemlje ili ulaze u BiH iz Hrvatske moraju biti spremni i na čekanje.

Na graničnim prelazima zabilježena je pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH iz Hrvatske, posebno na prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Orašje i Velika Kladuša.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ