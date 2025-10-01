Pada snijeg u Srbiji: Formirao se bijeli pokrivač na popularnoj planini (VIDEO)

Snijeg pada na Kopaoniku.

Snijeg je večeras počeo da pada na Kopaoniku! To je ranije u toku dana najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) koji je prognozirao obilne pljuskove, dalji pad temperature i sneg u brdsko-planinskim predelima.

Prema njihovoj najavi, najjači intenzitet padavina očekuje se u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim dijelovima Srbije. Kako se može vidjeti na snimku "Instagram" stranice "Infokop", sneg intenzivno pada i već se formirao tanak sloj belog pokrivača u bašti jednog kafića.