Pada snijeg u Srbiji: Formirao se bijeli pokrivač na popularnoj planini (VIDEO)

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Snijeg pada na Kopaoniku.

Pao prvi snijeg na Kopaoniku Izvor: Profimedia

Snijeg je večeras počeo da pada na Kopaoniku! To je ranije u toku dana najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) koji je prognozirao obilne pljuskove, dalji pad temperature i sneg u brdsko-planinskim predelima.

Prema njihovoj najavi, najjači intenzitet padavina očekuje se u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim dijelovima Srbije. Kako se može vidjeti na snimku "Instagram" stranice "Infokop", sneg intenzivno pada i već se formirao tanak sloj belog pokrivača u bašti jednog kafića.

snijeg Srbija kopaonik

