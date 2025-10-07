logo
Prizor kakav se rijetko viđa: U snijegu pronađena zmija (Foto)

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Samo nekoliko dana nakon što je snijeg prekrio kraj, stanovnici sela Igrište kod Kuršumlije ostali su iznenađeni – pojavila se zmija...

U snijegu pronađena zmija Izvor: Facebook/Radio televizija Kuršumlije

Kao da nas snijeg samo desetak dana poslije završetka ljeta nije dovoljno iznenadio, priroda je riješila da nastavi sa "šokovima". Ovaj put, nije riječ o meteorološkim ekstremima, već jednom životinjskom "izletu". U selu Igrištu kod Kuršumlije, usred snijega viđena je ni manje ni više nego zmija.

Veroljub i Zoran Todorović, zabilježili su ovaj neobičan i veoma rijedak prizor, a objavila ga je na svom Fejsbuku Radio-televizija Kuršumlija.

Biolozi ukazuju na to da su zmije hladnokrvne životinje i da tokom zime miruju, skrivene u zemlji. Ipak, ponekad ih može probuditi nagla promjena temperature ili toplota koja dopire iz tla.

Takav prizor izuzetno je rijedak, ali i podsjetnik da priroda uvijek ima svoja iznenađenja. Možda je to samo biološki instinkt, a možda i simbol života koji se ne predaje, dokaz da toplina postoji čak i usred mraza.

"Neka se bjelina snijega i ova zmija zapamte kao jedan od onih trenutaka kada priroda šapuće čovjeku da život, kad ga najmanje očekujemo, uvijek negde tiho diše", piše u objavi pomenutog medija a mi se slažemo sa tim.

(Espreso/Mondo) 

