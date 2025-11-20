logo
Meteorolozi najavljuju: Snijeg i "lopatanje" stižu i u niže krajeve

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Narednih dana očekuje se nagla promjena vremena. Prema najavama meteorologa sa stranice BHMeteo, u petak i za vikend stiže prava zima sa snježnim padavinama.

shutterstock_741040477.jpg Izvor: Shutterstock

Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme uz kišu, susnježicu i snijeg, uz lokalno obilnije padavine i osjetno zahlađenje.

"Već od jutarnjih časova kiša se postepeno širi na sve krajeve, a uz dotok osjetno hladnijeg vazduha, prvo u brdsko-planinskim, a zatim lokalno i u nižim krajevima očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača", stoji u prognozi.

Situacija će se dodatno "zaoštriti" u subotu, 22. novembra. Uz dodatni pad temperatura, snijeg će se proširiti na veći dio krajeva, uključujući i niže krajeve gdje se prethodnog dana nije zadržao. S druge strane, u nižim krajevima Hercegovine očekuje se uglavnom kiša.

Meteorolozi su u svojoj objavi slikovito najavili da će lokalno biti i "lopatanja", sugerišući da bi snježni pokrivač mogao biti značajniji u pojedinim regijama.

Smirivanje vremena očekuje se u noći na nedjelju, kada će padavine postepeno prestati.

"U nedjelju naveče i u noći na ponedjeljak uslijed razvedravanja očekuju nas lokalno jači minusi i mraz", zaključuju iz BHMETEO, dodajući da će detaljnije informacije o tačnim visinama snježnog pokrivača objaviti u narednim prognozama.

Vozačima se savjetuje oprez i obavezna upotreba zimske opreme, imajući u vidu da će uslovi za vožnju biti znatno otežani.

