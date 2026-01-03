logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Narandžasto upozorenje za nedjelju: Očekuju se obilna kiša i snježni nanosi

Narandžasto upozorenje za nedjelju: Očekuju se obilna kiša i snježni nanosi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U većini predjela u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti na snazi narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina i porasta snježnog pokrivača.

Narandžasto upozorenje za nedjelju: Očekuju se obilna kiša i snježni nanosi Izvor: trendobjects/Shutterstock

Očekivana količina padavina je između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, na jugu i jugozapadu do 80, a ponegdje u sjevernim područjima Hercegovine i do 100 litara po metru kvadratnom.

Do ponedjeljka, 5. januara, ujutru očekuje se od 10 do 30 centimetara snijega, a u brdsko-planinskim predjelima i do pola metra, saopštili su meteorolozi.

U brdsko-planinskim predjelima duvće jak vjetar koji će stvarati snježne nanose.

U ponedeljak će padavine biti slabije uz manji rast snježnog pokrivača, a nove jače padavine očekuju se u utorak, 6. janauara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena meteoalarm snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ