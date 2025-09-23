Trampov govor šokirao javnost: UN nema svrhu, Evropa je u ozbiljnim problemima...

Trampov govor u velikoj sali UN-a pratili su brojni svjetski lideri. Njegovo četiri puta duže izlaganje nije moglo da ostane neprimijećeno.

Predsjednik SAD Donald Tramp održao je govor na 80. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Govorio je gotovo četiri puta duže od predviđenog, a govor mu je bio prepoznatljiv: pun ličnih poruka, napada na klimatsku nauku, kritika evropskih država zbog migracija i kupovine ruske energije, i optužbi na račun same organizacije.

Tramp je započeo obraćanje komentarom na tehnički problem:

"Ko god upravlja ovim teleprompterom u velikim je problemima“, rekao je kroz šalu. Zatim je nastavio temom domaće politike, tvrdeći da je Amerika pod njegovim vođstvom ušla u novo razdoblje uspjeha.

"Ovo je zaista zlatno doba Amerike". Dodajući da su pod njegovim vođstvom pali troškovi energije, goriva, hrane i stambenih kredita, dok je inflacija poražena, a berza dostigla rekordne nivoe. Uporedio je tu sliku prethodnoj administraciji Džoa Bajdena, koju je optužio za četiri godine slabosti, bezakonja i radikalizma.

"Koja je svrha UN-a"

Tramp se potom vratio temi koja mu je godinama opsesija – Ujedinjenim nacijama. Prisjetio se kako je kao njujorški investitor početkom 2000-ih bezuspješno konkurisao za obnovu sjedišta UN-a.

"Prijavio sam se na obnovu i rekonstrukciju ovog kompleksa... ali odlučili su da idu u drugom smjeru, koji je tada bio mnogo skuplji. Taj primjer poslužio mu je da napadne efikasnost same organizacije", rekao je, pa dodao:

"Šta je uopšte svrha Ujedinjenih nacija? Imaju ogroman potencijal, ali mu se ni približno ne približavaju. Zašto pišu snažno sročena pisma koja nikad ne prate djelovanjem? To su prazne riječi, a prazne riječi ne rješavaju ratove".

Tramp je pritom naveo da je upravo on, a ne UN, zaslužan za "okončanje sedam ratova“, uključujući, kako je rekao, sukobe između Indije i Pakistana i "12-dnevni rat između Izraela i Irana“.

Bliski istok i biološko oružje

Na Bliskom istoku posebno se osvrnuo na nedavne odluke nekih država da priznaju Palestinu.

"Kao da podstiču nastavak sukoba, neki u ovom tijelu traže jednostrano priznanje palestinske države. To bi bila nagrada Hamasu za njihove grozne zločine, uključujući 7. oktobar“, rekao je.

Istovremeno je pozvao sve zemlje da zaustaverazvoj biološkog oružja i obećao američko vođstvo u sprovođenju Konvencije o zabrani biološkog oružja.

Optužbe na račun članica NATO-a

Veliki dio govora posvetio je Ukrajini i odnosu Evrope prema Rusiji.

"Neoprostivo je da čak i zemlje NATO-a nisu prekinule uvoz ruske energije. Finansirate rat protiv samih sebe. Kupujete naftu i gas od Rusije dok se borite protiv nje. To je sramotno“, rekao je.

Tramp je najavio da su SAD spremne da uvedu novu rundu carina Rusiji ako se ne postigne dogovor o okončanju rata, ali je upozorio da bi te mjere imale efekta samo ako ih i evropske zemlje usvoje u istom obliku. Tramp se zatim okrenuo migracijama i još jednom uputio kritike Evropi.

"Uništavate svoje zemlje. Evropa je u ozbiljnim problemima. Preplavila ju je invazija ilegalnih imigranata kakva nikad nije viđena. Ujedinjene nacije, umjesto da sprečavaju takve procese, podržavaju ljude koji ilegalno dolaze u SAD. UN bi trebalo da sprečavaju invazije, a ne da ih stvaraju i finansiraju. Vaše zemlje idu dođavola", rekao je.

"Klimatske promjene su najveća prevara"

"Klimatske promjene, to je najveća prevara ikad počinjena nad svijetom, po mom mišljenju. Predviđanja UN-a i drugih institucija bila su pogrešna, glupi ljudi osiromašili su svoje zemlje i uništili šanse za uspjeh", istakao je.

Njegove poruke stigle su neposredno nakon što je UN pozvao članice da dostave ažurirane klimatske planove kako bi se obnovio globalni zamah u borbi protiv klimatskih promjena. Istovremeno, naučna istraživanja pokazuju da se globalno zagrijavanje i njegovi efekti, od porasta temperatura do šumskih požara, odvijaju brže nego što se očekivalo.

Trampov govor u velikoj sali UN-a pratili su brojni svjetski lideri. Među njima su bili italijanska premijerka Đorđa Meloni, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, američki ministar finansija Skot Besent, američki šef diplomatije Marko Rubio i prva dama Melanija Tramp. Prema pravilima Generalne skupštine, govori bi trebalo da traju do 15 minuta. Tramp je, međutim, govorio gotovo sat vremena.

(Index/MONDO)