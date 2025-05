Uskoro iz Mostara letovi za Bergamo, Palermo, Napulj, Rim, Bari i Minhen

Italijanska avionska kompanija SkyAlps jača prisutnost u Mostaru i za ljetnu sezonu 2025. godine planiraju puni opseg operacija s više letova i većim kapacitetom putnika.

Izvor: Aerodrom Mostar

Avion Embraer 195, kojim upravlja njihova partnerska aviokompanija, imatće bazu upravo u Mostaru i povezivaće grad s čak šest atraktivnih destinacija: Bergamo, Palermo, Napulj, Rim, Bari i Minhen.

Uz to, dodatnu podršku osigurava i avion Dash 8 Q400 što znači veću fleksibilnost i pouzdanost u prometu.

"S modernom flotom, jakim partnerstvima i jasnom strategijom, SkyAlps postavlja Mostar kao glavno čvorište svoje mreže za ljeto 2025. – i obećava sigurne, udobne i česte letove prema omiljenim evropskim gradovima", navodi se u saopštenju.

Nedavno je s ovog aerodroma obnovljena i vazdušna veza Mostara i Njemačke. Osim linije iz Diseldorfa koji je već uspostavljen, očekuje se i skori let za Štutgart.

Što se tiče letova za Dizeldorf, oni će se odvijati od 3. do 12. maja i od 6. septembra do 25. oktobra subotom te od 15. jula do 30. avgusta utorkom i subotom.

(Klix)