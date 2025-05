Višednevna prognoza: Meteorolozi objavili kakvo će vrijeme biti narednih dana

Hladna jutra, a svježe tokom dana očekuje se i u prvoj polovini iduće sedmice u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom.

Izvor: Shutterstock

U ponedjeljak, 12. maja, jutro će biti hladno i pretežno vedro uz postepeno naoblačenje sa sjevera. Tokom dana očekuje se svježije vrijeme, a slaba kiša moguća je samo ponegdje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predjelima biće pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji će ponegdje dovesti do prolazne kiše ili pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima i na jugu.

Jači pljuskovi s grmljavinom mogući su u Hercegovini.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 12, u višim predjelima od dva, a dnevna od 16 do 21, a u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima biće i u utorak, 13. maja. Razvoj oblaka očekuje se popodne, pa ponegdje može biti prolazne kiše ili pljuska, uglavnom na jugu.

Poslije podne i uveče doći će do prolazne oblačnost sa zapada.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od dva, a dnevna od 15 do 20, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro ostaje hladno i vedro i u srijedu, 14. maja, a u nastavku dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, malo toplije i uglavnom suvo.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od jedan, a dnevna od 17 do 22, a u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

SRNA