Blanuša: Vrijeme je za "ozdravljenje" elektroenergetskog sektora, RiTE "Ugljevik" je stub Srpske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Smatra da je nedavni protest radnika RiTE "Ugljevik" bio opravdan.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da će, ukoliko dobije podršku građana, tražiti održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o stanju u elektroenergetskom sistemu Srpske, sa posebnim osvrtom na Rudnik i Termoelektranu "Ugljevik".

Blanuša je rekao novinarima u Starom Ugljeviku da bi na toj sjednici trebalo predstaviti konkretne poteze za, kako kaže, odzdravljenje elektroenergetskog sektora.

On smatra da je nedavni protest radnika RiTE "Ugljevik" bio opravdan.

Blanuša je razgovarao sa mještanima ugljevičkih sela u neposrednoj blizini kopa.

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković rekao je da je RiTE "Ugljevik" jedan od najvažnijih subova elektroenergetskog sistema Srpske i da hrani ne samo Ugljevik, nego i cijelu regiju.

Tagovi

izbori 2025. prijevremeni izbori

