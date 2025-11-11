Odbijena žalba na javnu nabavku CIK-a vezanu za uslugu transporta izbornog materijala

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbila je žalbu firme TOP TLS d.o.o. na javnu nabavku Centralne izborne komisije BiH vezano za uslugu transporta izbornog materijala.

Izvor: CIK BiH

Žalba je prijetila da ugrozi održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora u Srpskoj, prenosi RTRS.

Firma se žalila u posljednjem trenutku, pred istek roka za podnošenje žalbe, a predmet je 27. oktobra dostavljen Kancelariji za žalbe BiH.

Odlučivanje o žalbi je danima odlagano zbog nedostatka kvoruma za održavanje sjednice, a iz Kancelarije pojašnjavaju da nisu mogli ranije ni pripremiti materijal potreban za odlučivanje.

Centralna izborna komisija je 6. novembra uputila urgenciju Kancelariji, s obzirom na to da bi daljnje čekanje na odluku moglo odgoditi prijevremene izbore u Republici Srpskoj.

Danas u 11 sati Kancelarija je zasjedala i donijela odluku da odbaci žalbu kao neosnovanu, čime firma Optimum Global Logistika d.o.o. Sarajevo ostaje najpovoljniji ponuđač za transport izbornog materijala.

"Donijeta je odluka i proslijeđena svim stranakama u postupku", rečeno je u Kancelariji za žalbe.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar.