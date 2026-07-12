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Krvava noć u Beogradu: Tri osobe teško povrijeđene u tri napada nožem

Krvava noć u Beogradu: Tri osobe teško povrijeđene u tri napada nožem

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U Beogradu su se dogodila tri napada nožem, pri čemu su tri osobe teško povrijeđene.

Tri osobe izbodene nožem u Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom noći tri osobe su teško ranjene u tri napada nožem, rekla je za RTS dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći u Beogradu.

Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povrijeđen muškarac starosti 34 godine koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povrijeđeni jedna ženska osoba starosti 20 godine i muškarac starosti 22 godine.

Obje osobe su sa teškim povredama prevezene u Urgentni centar.

Prošle noći je izvršeno ukupno 95 intervencija od čega 22 na javnim mjestima. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

(RTS/MONDO)

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Beograd nož ranjavanje

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