Moguće mećave na planinama: Evo kada stiže snijeg u nižim predjelima

U Republici Srpskoj u srijedu, 20. novembra, doći će do formiranja snježnog pokrivača, koji će u nižim predjelima iznositi do pet, a u brdsko-planinskim od 15 do 25 centimetara.

Izvor: Shutterstock

Iz Hidrometeorološkog zavoda Srpske upozoravaju da u brdsko-planinskim predjelima jak vjetar može stvarati mećave i snježne nanose.

Sutra se krajem dana na zapadu i na planinama očekuju udari vjetra od 40 do 60 kilometara na čas, a u noći sa utorka na srijedu, te u srijedu od 50 do 80 kilometara na čas.

Vjetar će u srijedu tokom popodneva slabiti, dok će padati jača kiša koja će zbog naglog zahlađenja tokom dana preći u susnježicu i snijeg.

(Srna)