Prava zimska idila: Snijeg zabijelio planine i pojedina mjesta u BiH (VIDEO)

Snijeg je tokom noći zabijelio planine i pojedina mjesta u Bosni i Hercegovini, kao što je ranije najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Snježni pokrivač zabijelio je Bjelašnicu, Jahorinu, Trebević i Vlašić. Na planinama je stvoren pravi zimski uviđaj, ali je snijeg na putevima napravio problem brojnim vozačima.

Pahulje su pale i u Goraždu, Foči, na prevoju Rogoj, pa se vozačima preporučuje opreznija vožnja.

Kada je riječ o temperaturi, u Bosni u nizinama povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 stepeni, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ), prenosi Avaz.

(Avaz/MONDO)