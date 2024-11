Prognoza: Naglo zahlađenje donosi sunježicu i snijeg

U BiH danas prije podne biće oblačno vrijeme sa kišom, koja će uz naglo zahlađenje postepeno preći u susnježicu i snijeg.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jaka kiša padaće na jugu i zapadu, a potom će zahvatiti sjeverne i istočne predjele, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Već tokom jutra na sjeveru će početi naglo zahlađenje i kiša će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Od sredine dana nastupiće zahlađenje i snijeg će zahvatiti većinu predjela, a samo će na krajnjem jugu ostati kiša.

Do večeri visina snežnog pokrivača u nižim krajevima biće oko pet centimetara, a u višim predjelima od 10 do 25 centimetara.

Tokom naredne noći razvedravanje od sjeverozapada ka jugu i istoku uz sve hladnije vrijeme i mraz.

Maksimalna temperatura vazduha tokom jutra i prijepodneva biće od 11 do 17, u višim predjelima od sedam, a nakon naglog zahlađenja biće uveče od minus četiri do nula, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Duvaće jak do olujni jugo, ali sredinom dana skreće na sjeverni.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se odvija usporeno i otežano na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog jakog olujnog vjetra i kiše.

Na brojnim dionicama ima srušenih stabala i granja na kolovozima, a učestali su i odroni.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske izdvajaju putne pravce Karnovac - Crna Rijeka kroz kanjon Tijesno, Karanovac - Kneževo - Ugar, Crna Rijeka - Jajce, Crna Rijeka - Mrkonjić Grad, Kotor Varoš - Teslić, preko Borja, Trnovo - Foča, Dobro Polje - Brod na Drini i Višegrad - Ustiprača.

Posebnu opreznost iz AMS savjetuju vozačima kamiona i autobusa na mostovima, nadvožnjacim i prevojima i napominju da se na put ne kreće bez zimske opreme.

Saobraćaj je zabranjen na regionalnom putu na dionici Šepak - granica sa Srbijom i na mostu preko rijeke Drine, i to za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska, na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

Na dionici magistralnog puta Dragotinja - Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača - Trnopolje izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog rekonstrukcije i semaforizacije tih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Zbog radova, izmjene su i na magistralnom putu Crkvina - Modriča, zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje - Brčko.

Radovi su u toku i na magistralnim putnim pravcima od Bijeljine prema Brčkom, na području Prijedora, Bijeljina - Glavičice, Srbac - Derventa, Han Pijesak - Sokolac, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko - Tjentište u Sastavcima, Dobro Polje - Miljevina, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška, kao i na regionalnom putu Teslić - Pojezer /granica sa FBiH/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Radovi se izvode i na području Doboja, gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brodar - Višegrad.

Na regionalnom putu na ulazu u Stanare iz pravca Doboja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje mosta za prelaz teške mehanizacije.

Izvor: AI/Imagen 3

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolaziće na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča u Kostajnici.

Na regionalnom putu Rudanka - Stanari, u LJeskovim vodama, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

ROĐENO 16 BEBA U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Doboj i Foči po dvije, a u Bijeljini jedna beba, rečeno Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama. Šest djevojčica i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, dva dječaka u Foči, jedna djevojčica i jedan dječak u Doboju, a jedna djevojčica u Bijeljini. U porodilištima u Prijedoru, Gradišci, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju nije bilo porođaja u prortekla 24 časa.

Privremena obustava saobraćaja na snazi je na regionalnom putu Doboj - Modriča u Kostajnici zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Zbog sanacije mosta na dionici regionalnog puta Piperi - Mačkovac, obustavlja se saobraćaj za vozila teža od tri i po tone.

Ta vozila preusmjeravaju se na alternativne putne pravce Mačkovac - Čelić i Piperi - Lukavica - Brnjik, dok se vozila do tri i po tone ukupne mase preusmjeravaju na lokalne puteve preko Mačkovca i Vakufa.

U Federaciji BiH i dalje je, zbog oštećenja kolovoza, obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica - Blidinje.

Zbog radova na vijaduktu Reljevo, na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Butila, vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja.

Na dionici Podlugovi - Visoko na mjestu izvođenja radova u funkciji preticajna traka.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putnim pravcima Turbe - Nević Polje, Stupari - Živinice, Sanski Most - Vrhpolje, Lepenica - Han Ploča i Čitluk - LJubuški.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Preko graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na graničnom prelazu Rača, dok autobusi mogu koristiti prelazu Šepak.