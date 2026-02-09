logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srđan Blagojević se vraća na mjesto uspjeha: Na korak je od novog ugovora

Srđan Blagojević se vraća na mjesto uspjeha: Na korak je od novog ugovora

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čini se da bi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević mogao da dobije posao u Mađarskoj.

Srđan Blagojević preuzima Diošđer Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević na korak je od novog angažmana. Blagojević se poslije otkaza u Partizanu, koji je dobio u novembru, spominjao kao novi trener ruskog Rubina, međutim sve je izvjesnije da će se vratiti na mjesto uspjeha - pravo u Mađarsku.

Upravo je u ovoj zemlji Blagojević bilježio najbolje rezultate u karijeri, a sada se za njega interesuje prvoligaš Diošđer koji je u potrazi za novim trenerom.

Interesantno je da to znači da je upravo Vladimir Radenković, još jedan srpski trener, pred otkazom i da bi tokom nedjelje trebalo da ga zamijeni Srđan Blagojević. Za sada je sve na nivou spekulacije i treba sačekati konkretne poteze Diošđera, ali čini se da Blagojević nema ništa protiv da se vrati u Mađarsku.

Radenkovićev tim je inače tokom vikenda remizirao protiv Đera (1:1), ali je pretposljednji na tabeli i već pet kola ne zna za pobjedu, tako da se s razlogom priča o njegovoj smjeni.

Blagojević je inače radio u Debrecinu prije dolaska u Partizan, a bio je još u Inđiji, Bežaniji, Astani, Aktauu...



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srđan Blagojević fudbal Mađarska treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC