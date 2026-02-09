Čini se da bi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević mogao da dobije posao u Mađarskoj.
Srđan Blagojević na korak je od novog angažmana. Blagojević se poslije otkaza u Partizanu, koji je dobio u novembru, spominjao kao novi trener ruskog Rubina, međutim sve je izvjesnije da će se vratiti na mjesto uspjeha - pravo u Mađarsku.
Upravo je u ovoj zemlji Blagojević bilježio najbolje rezultate u karijeri, a sada se za njega interesuje prvoligaš Diošđer koji je u potrazi za novim trenerom.
Srđan Blagojević se vraća na mjesto uspjeha: Na korak je od novog ugovora
Interesantno je da to znači da je upravo Vladimir Radenković, još jedan srpski trener, pred otkazom i da bi tokom nedjelje trebalo da ga zamijeni Srđan Blagojević. Za sada je sve na nivou spekulacije i treba sačekati konkretne poteze Diošđera, ali čini se da Blagojević nema ništa protiv da se vrati u Mađarsku.
Radenkovićev tim je inače tokom vikenda remizirao protiv Đera (1:1), ali je pretposljednji na tabeli i već pet kola ne zna za pobjedu, tako da se s razlogom priča o njegovoj smjeni.
Blagojević je inače radio u Debrecinu prije dolaska u Partizan, a bio je još u Inđiji, Bežaniji, Astani, Aktauu...
