Zvezda ipak iskoristila "džokera": Do daljeg ne igra sa Čukaričkim

Zvezda ipak iskoristila "džokera": Do daljeg ne igra sa Čukaričkim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda je iskoristila opciju da zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odgodi još jednu utakmicu Superlige.

Crvena zvezda odgodila utakmicu sa Čukaričkim Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je na kraju ipak odgodila meč sa Čukaričkim u 6. kolu Superlige. Prvo se činilo da sigurno hoće, pa potom da je ipak donijeta odluka da igra, da bi na kraju sa "Marakane" ipak iskoristili "džokera" i tako omogućili svojim igračima da se ipak spreme u potpunosti za meč sa Pafosom.

To znači da je taj meč u okviru 6. kola odgođen do daljeg, kao što je slučaj i sa utakmicom trećeg kola između Vojvodine i Crvene zvezde, prolongiranom zbog prvog meča trećeg kola kvalifikacija protiv Leha.

Utakmice su odgađali i ostali srpski predstavnici u Evropi: Partizan, Radnički 1923 i Novi Pazar.

Večeras od 20 časova Crvena zvezda igra protiv Mladosti u Lučanima.

