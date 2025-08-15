Vladan Milojević: "Nisam vidio boljeg od Saleta Kataija"

Trener Crvene zvezde vladan Milojević u superalitivima govorio o Aleksandru Kataiju nakon pobjede protiv Mladosti iz Lučana.

Crvena zvezda je uspjela da savlada Mladost iz Lučana, iako je to bilo mnogo teže nego što se očekivalo! Meč u petom kolu Superlige Srbije riješio je Aleksandar Katai, a trener Zvezde Vladan Milojević zbog toga je biranim riječima govorio o fudbaleru kojem je dodijelio kapitensku traku na ovom teškom gostovanju.

Drugi put u nizu na mečevima Superlige Katai je imao zadatak da predvodi izuzetno mlad tim Crvene zvezde u prethodnoj rundi postigao je jedini gol protiv TSC-a, a zatim je u Lučanima het-trikom za samo osam minuta riješio pitanje pobjednika. Dovoljno da Vladan Milojević istakne kako boljeg fudbalera i kvalitetnijeg čovjeka nije sreo u igračkoj i trenerskoj karijeri!

"Mislim da smo zasluženo pobijedili, kontrolisali smo utakmicu. Mladost je jako iskusna ekipa, imaju svoj način stil, njima malo treba, bez obzira što smo imali šanse i inicijativu. Međutim, eto, mi imamo Saleta Kataija, šta reći? Još jednom ću ponoviti, čast mi je, ponosan sam... U svojoj igračkoj karijeriju i trenerskoj mislim da nisam boljeg igrača trenirao i kvalitetnijeg čovjeka. To je sasvim dovoljno Drago mi je zbog het-trika. Stvarno zaslužuje donosom prema treningu. On je danas kao mladić trčao i pomagao ovim momcima, zapravo on je na suvi kvalitet izvukao ovu utakmicu", rekao je Vladan Milojević.

Tokom dva mandata u Crvenoj zvezdi Aleksandar Katai je odigrao 275 mečeva, postigao 141 pogodak i asistirao saigračima još 66 puta. Osvojio je šest šampionskih titula, kao i šest trofeja u Kupu Srbije, a po jednom je bio najbolji strijelac u oba takmičenja.

