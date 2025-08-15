logo
Aleksandar Katai se prošetao kroz Lučane: Crvena zvezda nije mogla da pobijedi bez njegove magije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Crvena zvezda pobijedila Mladost (4:1) u Lučanima, uz tri gola Aleksandra Kataija.

Aleksandar Katai se prošetao kroz Lučane: Crvena zvezda nije mogla da pobijedi bez njegove magije Izvor: MN PRESS

Het-trik Aleksandra Kataija u Lučanima obilježio je novu pobjedu Crvene zvezde u Superligi Srbije!

Crvena zvezda je pobijedila Mladost u Lučanima, u okviru petog kola Superlige Srbije. Prvi gol na meču postigao je već u šestom minutu mladi Aleksa Damjanović (16), ali je on poništen nakon pomoći VAR tehnologije, pa se na prvi priznati gol čekala nadoknada prvog dela. Vladimir Lučić je spektakularno pogodio, nakon što je otvorio stopalo i gađao dalji ugao...

Mladost je izjednačila u drugom dijelu preko Bondžulića, a zatim je počeo šou Aleksandra Kataija. Kapiten Crvene zvezde je postigao tri gola u razmaku od osam minuta, a prvi od njih bio je sa bijele tačke. Zvezdi je ovo bila četvrta pobjeda u prvenstvu iz isto toliko odigranih mečeva.

"Mislim da smo zasluženo pobijedili, kontrolisali smo. Mladost je iskusna ekipa, imaju svoj stil, njima malo treba. Mi imamo Saleta Kataija, šta reći. Čast mi je, ponosan sam... U igračkoj i trenerskoj karijeri nisam imao boljeg igrača i čovjeka. Drago mi je zbog het-trika. On je danas trčao kao mladić, on je na suvi kvalitet izvukao ovu utakmicu. Vidjeli ste plejadu mladih igrača, vrijedno treniraju, igraće. Pohvalio bih ovaj ambijent. Mislim da je bilo lijepo, imalo je šta da se vidi. Ja ću reći navijačima da je u utorak Liga šampiona, igramo plej-of, vidjeće svi dobru ekipu. Nek dođu u što većem broju, ko god može. Biće nam potrebna pomoć i podrška", rekao je Vladan Milojević, trener Zvezde nakon trijumfa.

(MONDO)

