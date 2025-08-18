logo
"Zvezda je mnogo jača": Pafos došao na "Marakanu" i nahvalio je kao rijetko ko

"Zvezda je mnogo jača": Pafos došao na "Marakanu" i nahvalio je kao rijetko ko

Autor Milutin Vujičić
0

Trener Pafosa pun riječi hvale za Crvenu zvezdu pred meč Lige šampiona.

Trener Pafosa hvali Crvenu zvezdu pred meč Lige šampiona Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u utorak od 21 čas igra prvi meč plej-ofa kvalifikacija protiv Pafosa, a Kiprani su se dobro spremili za istorijsko gostovanje u Beogradu. Prema riječima trenera Huana Karlosa Karseda, veruje da "imaju veliku šansu, cilj i ambiciju", dok su više nego dobro upoznati sa istorijom i snagom protivnika: "Ipak, borićemo se da stvaramo našu".

"Hoćemo dobru igru, da budemo konkurentni. Uvijek se borimo za pobjedu", rekao je Karsedo, koji je imao ozbiljne riječi hvale na račun Zvezde jer je istakao da je kvalitetnija od Makabija i Dinama: "Zvezda je mnogo jača individualno od tih klubova".

Crvena zvezda je takođe saznala dobre vijesti, a to je da David Luiz neće igrati ni prvi, a ni drugi meč.

Stigao je slavni Brazilac u klub ovog ljeta i činilo se da je zapravo Pafos želio da ga iskoristi na putu ka Ligi šampiona, ali se sad ispostavlja da nije ni blizu forme i ne može da igra: "David Luiz nije na listi i neće tako imati pravo da igra u plej-ofu. Veoma je značajan fudbaler za nas, nije u potpunosti spreman sada za utakmice".

Šta je spremila Crvena zvezda?

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editori

Vladan Milojević bio je vrlo rezervisan na današnjoj konferenciji za medije i čini se da nije htio mnogo toga da oda Pafosu pred meč u Beogradu. Znamo da neće moći da računa na Rodrigaa i Krunića, ali oko ostalih je misterija...

"Praksa je da dolazi na konferenciju onaj ko će da igra. Ne znam odakle vam da će Ivanić da igra", rekao je Vladan Milojević.

Tagovi

Pafos FK Crvena zvezda fudbal

