Frank De Bleker preuzeo suđenje u Srbiji

Frank De Bleker preuzeo je vođenje Sudijske komisije FSS, uz podršku VAR eksperta Kristofa Dirika, sa ciljem unapređenja suđenja u Srbiji.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Prvim radnim sastankom sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije Brankom Radujkom, belgijski stručnjak Frank De Bleker i formalno je započeo mandat na funkciji predsjednika Sudijske komisije FSS.

U utorak, 4. avgusta, na svom prvom radnom danu u novoj ulozi, De Bleker je zajedno sa najbližim saradnikom, međunarodnim VAR ekspertom Kristofom Dirikom, zadužio kancelariju u sedištu Fudbalskog saveza Srbije na Terazijama 35, upoznao se sa zaposlenima i odmah započeo sa pripremama za aktivnosti koje ga očekuju već tokom prve radne sedmice. Fokus njegovog rada biće jačanje integriteta Sudijske organizacije, unapređenje stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuirana edukacija i dalje podizanje kvaliteta suđenja u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA.

Tokom srdačnog razgovora sa generalnim sekretarom FSS, razmijenjena su mišljenja o aktuelnom stanju u srpskom fudbalu, prioritetima u radu Sudijske komisije i planovima za predstojeći period. Kao znak dobrodošlice, Branko Radujko uručio je novom predsjedniku Sudijske komisije sudijski dres sa njegovim inicijalima, ali i poseban poklon - dres fudbalske reprezentacije Srbije sa prezimenom DE BLEKER na leđima. Simbolično, belgijski stručnjak je na taj način zadužio svoju novu „radnu uniformu“ i zvanično započeo posao u Fudbalskom savezu Srbije.

Već od srijede predviđen je intenzivan program aktivnosti. Frank De Bleker i Kristof Dirik održaće sastanke sa sudijama i drugim službenim licima, trenerima i kapitenima klubova, kao i predstavnicima medija, kojima će predstaviti svoju viziju rada, ključne prioritete i plan aktivnosti za naredni period. Poseban akcenat biće stavljen na najnovije smjernice i promjene u oblasti suđenja koje dolaze sa nivoa FIFA i UEFA, kao i na unapređenje primjene VAR tehnologije u srpskim takmičenjima.

Početak rada Franka De Blekera predstavlja nastavak strateškog opredeljenja Fudbalskog saveza Srbije da kroz angažovanje vrhunskih međunarodnih stručnjaka dodatno unaprijedi kvalitet, profesionalnost, objektivnost i transparentnost srpskog suđenja, u interesu regularnosti takmičenja i daljeg razvoja srpskog fudbala.

(MONDO)