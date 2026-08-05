Arsen Venger okrenuo leđa Đaniju Infantinu: "Da raščistimo neke stvari"

Arsen Venger je progovorio o planu Đanija Infantina i priznao da uopšte nije bio obaviješten o prodaji Svjetskog prvenstva.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Đani Infantino je pokušao da proda Svjetsko prvenstvo. Udružio se sa Donaldom Trampom i njegovim ljudima, htio je od svega toga da napravi biznis i da dođe do velikog novca. Kako za FIFA, tako i za sebe. Ali, uspjeli su da mu osujete plan i sada je njegova pozicija žestoko uzdrmana.

Tim povodom se oglasio i legendarni Arsen Venger koji godinama radi uz Infantina i koji je jedan od njegovih savjetnika. Ali, čak ni njemu nije rekao za svoje planove.

"Želim da raščistim određene stvari. U FIFA sam šef globalnog fudbalskog razvoja, zajedno sa svojim timom nadgledam podatke i analize utakmica na onlajn FIFA trening centru. Fokusirani samo na razvoj mladih igrača kroz 60 akademija u 60 zemalja i obraćamo pažnju na razna takmičenja za mlade širom svijeta. Uz to sam tehnički savjetnik u IFAB. Nisam bio uključen u strateška planiranja. Informacije o tom planu sam saznao iz medija. Odluka da se odustane od projekta je apsolutno bila neophodna i bez ikakvog pitanja. Vjerujem čvrsto da mora da postoji nezavisnost u FIFA koja mora da služi fudbalu sa privrženošću, transparentnošću i integritetom", poručio je Venger u izjavi dostavljenoj medijima.

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(MONDO)