"Igrači postali mekani, samo da se neki ne uvrijedi": Alimpijević o Željkovim lekcijama i "pogubljenim" trenerima

Selektor Srbije Dušan Alimpijević učio je od najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Selektor košarkaška reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević ima sličnu trenersku filozofiju kao Željko Obradović od koga je učinao na startu trenerske karijere. Tokom gostovanja kod Edina Avdića u "X&O's CHAT" podkastu, otkrio je da je po završetku misije u Crvenoj zvezdi odmah nazvao Obradovića.

U periodu između dva trenerska zadatka, dok nije preuzeo Bursu, Alimpijević je prisustvovao treninzima najtrofejnijeg evopskog trenera u Istanbulu i ističe da mu je to dragocjeno iskustvo.

"To sam pričao već više puta, čim sam završio sa Zvezdom zvao sam Željka, da idem da gledam njegove treninge u Fenerbahčeu. Nisam ostao dan, dva - tri, ostao sam cijelu sedmicu. Uhvatio sam neke dvije utakmice i tu pripremu, to mi je dosta pomoglo, to sam više hiljada puta izgovorio. Tih sedam dana kod njega, na treningu, u kancelariji, u restoranu sa njim, to su klinike koje ne možete da nađete, to je sasvim nešto drugo", rekao je Alimpijević koji je sada i sam predavač na košarkaškim klinikama.

"U posljednje vrijeme imam dosta velikih klinika kao predavač i to me raduje. Ako te zovu za predavača, to ne znači samo da nešto znaš ili radiš nešto drugačije, nego znaš to i da preneseš, to je jako važno. Ima dosta trenera koji imaju fantastično znanje, ali imaju problem sa predavanjem", kaže Alimpijević.

"Mi smo se kao treneri potpuno izgubili, ko hoće - shvatiće. Ja sam rekao, mi jesmo sredstvo za igrače, ali mi ne smijemo da izgubimo sebe. Mi smo došli u situaciju da se vodi računa o tim nekakvim emocijama i da se vodi računa o njihovim osjećanjima, da se slučajno neko na uvrijedi na treninzima", kaže ušan.

"Misliš da se postalo mekano?", upitao ga je domaćin emisije Edin Avdić.

"Postalo se. Moje lično mišljenje je da će u budućnosti uspješan biti trener onaj koji uspije da zadrži sebe bar u nekom tom u obliku, discpiline, karaktera, trenerskog posla, onog što je trener po definiciji. Za mene je trener čovjek koji vodu grupu ljudi na karakteran način", rekao je Alimpijević i osvrnuo se na problem povreda u Evroligi ove sezone.

"Izbačen je posljednji montiring povreda u Evroligi za 2025. godinu. U prvih osam kola 225 različitih povreda, što je za 90 povreda više u odnosu na prošlu sezonu. Prvenstva se nikad kasnije nisu završila, završili smo zadnji u Evropi, mi i Njemačka. Za Evropsko prvestvo odmah krenu pripreme. Igrači su došli u klubove ili povređeni ili načeti. Evroliga je startovala nikad snažnije, sa nikad većim brojem duplih kola", kaže mladi srpski stručnjak i dodaje:

"ELPA udruženje igrača su limitirali sa brojem sedmica za trenažni proces pre početka sezone, po meni je pogubno to što smo mi dobili da dvije sedmice imaš manje u odnosu na minimum. To je bilo najpogubnije i to je razlog ovoliki broj povreda. Ovo govorim sa činjenicama sa kojim raspolažem", zaključio je Alimpijević na ovu temu.

